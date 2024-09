Un'altra esplosione sconvolge il paesaggio urbano centrale di Colonia

Un'esplosione scuote il cuore di Colonia, dopo un incidente avvenuto all'alba di mercoledì, quando un negozio su Ehrenstraße ha subito un'esplosione intorno alle 5 del mattino, come riportato dalle autorità. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme, ma le finestre dell'edificio sono state distrutte, lasciando una persona con ferite lievi, secondo "Cologne City News".

Immagini ottenute dalla stessa fonte mostrano un senzatetto in bicicletta che getta vestiti dal negozio in fiamme. Le prove preliminari suggeriscono che quest'uomo non era coinvolto nell'esplosione.

Il negozio riaprirà entro fine anno

Il negozio interessato si chiama LFDY Store, come rivelato dalle immagini che mostrano danni significativi alla sua entrata. Il nome LFDY sta per "Live Fast Die Young", un marchio di streetwear con sede a Düsseldorf. Dopo estesi lavori di ristrutturazione due anni fa, la filiale di Colonia è stata riaperta a novembre 2022, dettagli resi noti da "Cologne City News".

Questa esplosione è simile a quella avvenuta lunedì sera fuori dal club "Vanity", che ha ferito leggermente un uomo di 53 anni. La polizia sta esaminando le riprese di sicurezza alla ricerca di eventuali testimoni. In un video si vede una figura con un cappuccio che piazza e fa esplodere il dispositivo esplosivo. Tuttavia, il legame tra i due incidenti è ancora oggetto di indagine, poiché i luoghi dell'esplosione sono a circa 350 metri di distanza.

Si vocifera che questi incidenti possano essere collegati ai noti gruppi criminali olandesi noti come "Mocro-Mafia". Negli ultimi mesi, queste organizzazioni sono state collegate a crimini in diverse città tedesche, come Colonia-Rodenkirchen, Colonia-Mülheim, Buchheim e Zündorf, tra le altre.

