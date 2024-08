- Un'altra esplosione in una casa plurigenerale a Colonia

A Colonia, è esplosa un'altra bomba in una casa a più famiglie. Non ci sono feriti segnalati, ma le porte e le finestre sono state danneggiate, secondo un portavoce della polizia. Le indagini della scientifica erano ancora in corso lunedì mattina. La casa si trova nel distretto di Zündorf. Si presume che l'esplosione sia avvenuta durante la notte.

La polizia, come ha fatto in precedenza, sta indagando su possibili collegamenti con diverse esplosioni avvenute nelle ultime settimane. Le detonazioni sono avvenute a Colonia, così come a Engelskirchen e Duisburg. I primi rapporti della polizia suggeriscono che almeno alcune delle esplosioni, nonché una recente situazione di ostaggi a Colonia, sono collegate a dispute tra gang di droga, alcune delle quali hanno sede nei Paesi Bassi. Ciò ha suscitato timori di ulteriori incidenti del genere.

Le esplosioni alle entrate residenziali sono una tattica comune utilizzata dai trafficanti di droga olandesi, spesso chiamati "Mocro-Mafia". Michael Mertens, capo del sindacato della polizia (GdP) nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ha dichiarato all'agenzia di stampa dpa in luglio: "La mafia della droga olandese è già qui e la Renania Settentrionale-Vestfalia, come snodo di trasporto, è un luogo chiave. Dobbiamo capire che si tratta di criminali estremamente brutali".

