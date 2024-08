- Un'altra email minacciosa al Liceo Erfurt Gutenberg

Al Gymnasium Gutenberg di Erfurt, le operazioni scolastiche sono state sospese a causa di una minaccia via email. Secondo la polizia, le strutture sono state evacuate e isolate mercoledì mattina dopo il ricevimento di questo messaggio.

Gli agenti di polizia, accompagnati dai cani, sono stati dispiegati per ispezionare la zona, ha spiegato un portavoce. Al momento, le operazioni scolastiche sono sospese fino a nuovo avviso.

Il Gymnasium Gutenberg ha attirato l'attenzione internazionale nel 2002 a causa di un incidente di sparatoria scolastica. Non è chiaro al momento se la minaccia attuale sia genuina.

La Turingia non è l'unica regione interessata da tali minacce. Diversi scuole in Turingia hanno ricevuto minacce via email all'inizio del nuovo anno scolastico. Lo scorso autunno si è verificata anche una serie di minacce di bomba, che la polizia ha successivamente giudicato non credibili.

La minaccia via email ha causato un allarme significativo, portando alla sospensione delle lezioni al Gymnasium Gutenberg. Le autorità stanno investigando attentamente le minacce via email simili ricevute in altre scuole della Turingia.

Leggi anche: