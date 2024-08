Sentenza della Corte Costituzionale - Un'altra crisi in Thailandia: il Primo Ministro Srettha è stato deposto

Thailand in Political Turmoil: Thailand's Constitutional Court in Bangkok has removed Prime Minister Srettha Thavisin from office following a lawsuit filed by dozens of senators. In a vote of five to four, the judges ruled in favor of removing the 62-year-old in the afternoon (local time). The decision, eagerly anticipated nationwide, came as a surprise to many political observers.

The 40 senators accused Srettha of violating regulations by appointing politician Pichit Chuenban as a minister, as Pichit has a criminal record. Pichit was convicted in 2008 to six months in prison for contempt of court in a corruption scandal. He had already resigned in May amid increasing legal pressure.

In his defense, Srettha argued to political observers that the appointment of Pichit was lawful, among other reasons, because he had sought legal advice beforehand. However, the court ruled that the prime minister had violated ethical rules.

Srettha did not attend the ruling - he had other engagements. Observers noted that he had scheduled many appointments for the coming weeks and did not seem to expect the verdict. Speaking to journalists, he said he would accept the court's decision, though he had hoped for a different outcome. He also expressed hope that Thailand would remain politically stable.

Cosa succederà ora?

Innanzitutto, verrà formato un governo di transizione, probabilmente sotto la guida del Vice Primo Ministro Phumtham Wechayachai, come riportato dal "Bangkok Post". Quindi, il parlamento dovrà rapidamente eleggere un nuovo Primo Ministro. Il Ministro della Salute Anutin Charnvirakul, presidente del Partito Bhumjaithai, è considerato un possibile successore. Paetongtarn Shinawatra, leader del Partito al Governo Pheu Thai, ha anche buone possibilità.

La 37enne è figlia dell'ex Primo Ministro Thaksin Shinawatra, che si trova in esilio autoimposto dal 2008. Thaksin, che non è uno sconosciuto ai problemi legali, dovrà anche tornare in tribunale: è stato accusato di lesa maestà in giugno.

Scioperi e proteste di strada

Srettha non era molto popolare tra la popolazione: una maggioranza di Thai ha espresso insoddisfazione per le prestazioni del governo nella survey di giugno, citando le deboli prestazioni economiche del paese e l'alto debito delle famiglie private.

La Thailandia si trova nuovamente in un periodo politicamente turbolento, avendo sperimentato colpi di stato militari, governi militari e proteste di movimento democratico per le strade negli ultimi decenni. Solo la scorsa settimana, la Corte Costituzionale ha ordinato la scioglimento del Partito progressista Move Forward (MFP) sotto la pressione delle forze conservatrici, sostenendo che il più forte partito di opposizione stava mettendo a rischio la monarchia cercando di modificare la legge sulla lesa maestà. L'ex candidato principale del partito, Pita Limjaroenrat, e altri membri di vertice sono barred from holding political office for the next ten years.

Move Forward ha vinto le elezioni parlamentari chiaramente nel maggio 2023, ma ancora non è arrivato al potere. Dopo mesi di turbolenza politica, l'ex partner di coalizione Pheu Thai e il loro candidato Srettha hanno detronizzato il leader del partito Pita. È stato eletto Primo Ministro in agosto dello scorso anno e aveva prestato servizio dal settembre dello scorso anno. La ricerca di un nuovo Primo Ministro con una maggioranza sta ora ricominciando.

La decisione della Corte Costituzionale è stata un duro colpo per il Primo Ministro Srettha Thavisin, poiché ha portato al suo rimozione dall'ufficio. Ora, la decisione della Corte Costituzionale ha stabilito le basi per la formazione di un governo di transizione in Thailandia.

