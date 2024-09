- Un'altra condanna per "false attività matrimoniali".

Un manager di un'agenzia funeraria, soprannominato "Il Truffatore del Dolore", è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere dal tribunale regionale di Rostock per pratiche fraudolente. L'uomo ha ammesso apertamente i suoi atti disonesti all'inizio del processo lunedì. Ha truffato una coppia anziana di ingenti somme di denaro, ritardato i pagamenti agli artigiani e violato gli accordi di prestito. Il tribunale ha ordinato il sequestro di circa 64.000 euro come risarcimento.

Il giudice ha imposto la pena in linea con la richiesta dell'accusa poiché il imputato non ha mostrato alcun segno di rimorso o comprensione della moralità delle sue azioni durante il processo. La sentenza è stata raggiunta attraverso un patteggiamento. Nel 2023, il manager dell'agenzia funeraria è stato giudicato dallo stesso tribunale e condannato a tre anni e dieci mesi di carcere per aver truffato diverse donne di ingenti somme di denaro e aver sfruttato il loro stato emotivo, come stabilito dal tribunale. La sentenza non è ancora definitiva.

Il caso del "Truffatore del Dolore" è stato portato dinanzi alla Corte di Giustizia per eventuali ulteriori violazioni etiche, alla luce della sua storia di frodi. Nonostante abbia scontato la pena, le sue azioni disoneste con conseguenze serie, potrebbe ancora affrontare accuse di violazione del codice di condotta professionale.

