Un'altra clinica di fecondazione in Alabama chiuderà alla fine dell'anno.

Dopo 20 anni straordinari di servizio alla nostra comunità, con sentimenti contrastanti annunciamo la chiusura di Huntsville Reproductive Medicine,” ha dichiarato il Dr. Andrew Harper, direttore medico del centro a Madison, in una dichiarazione pubblicata questa settimana su Facebook.**

Huntsville Reproductive Medicine smetterà di accettare nuovi pazienti dal 5 settembre, secondo la dichiarazione.

Huntsville Reproductive Medicine ha continuato a fornire servizi di FIV anche durante le settimane di tumulto nell'industria della fertilità dell'Alabama che sono seguite alla sentenza della Corte Suprema di stato di febbraio, secondo cui gli embrioni congelati sono bambini e coloro che li distruggono potrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio colposo.

Alcuni fornitori di FIV dell'Alabama hanno almeno temporaneamente sospeso i servizi di FIV quel mese, con i fornitori che temevano che la sentenza avrebbe significato che avrebbero potuto affrontare conseguenze legali ogni volta che un embrione non si fosse trasformato in una gravidanza riuscita.

Harper ha scelto di non sospendere i servizi durante quel periodo di incertezza. “Se qualche PM o procuratore generale vuole venire da me, che venga,” ha detto Harper a CNN a febbraio. “Non andremo giù senza lottare.”

I legislatori dello stato si sono affrettati a proporre una legge che avrebbe protetto i pazienti e i fornitori di FIV dalla responsabilità derivante dalla sentenza. A inizio marzo, il governatore dello stato ha firmato una legge volta a fornire immunità civile e penale ai fornitori e ai pazienti in relazione alla distruzione o al danneggiamento degli embrioni.

Il Dr. Harper ha dichiarato a CNN che la chiusura del centro non è motivata politicamente, ma dopo due anni di tentativi di venderlo, ha preso una decisione personale di unirsi a una pratica a New York.

Spera di andare in pensione nei prossimi anni, quindi questa opportunità è stata la scelta migliore per lui, ha detto Harper.

“I pazienti attuali continueranno a sottoporsi al trattamento FIV come previsto,” ha dichiarato Harper nella dichiarazione stampa.

La decisione di Huntsville Reproductive arriva mesi dopo che un ospedale dell'Alabama ha dichiarato che avrebbe interrotto i trattamenti FIV alla fine dell'anno.

Mobile Infirmary smetterà i servizi “alla luce delle preoccupazioni legali regarding la terapia FIV”, ha dichiarato in aprile.

Il Centro per il Controllo delle Malattie ha elencato Huntsville Reproductive Medicine e il Centro per la Medicina Riproduttiva di Mobile Infirmary tra gli otto fornitori di tecnologie riproduttive assistite in Alabama.

