- Un'altra bomba scoperta ad Amburgo

Dopo lo smaltimento di una bomba aerea a Amburgo, è stata scoperta un'altra bomba. Una società specializzata ha notato una bomba dell'era della Seconda Guerra Mondiale nella sua sede nel distretto di Harburg e ha allertato l'unità di disinnesco delle bombe intorno alle 12:45, ha detto un portavoce dei vigili del fuoco. Il processo di disinnesco è in corso. Non ci sono restrizioni per il pubblico, ha aggiunto il portavoce. Il cordone e il raggio di avvertimento sono contenuti all'interno della sede dell'azienda. La bomba britannica, come quella trovata in precedenza, pesa 500 libbre (circa 227 chilogrammi) e ha un innesco d'impatto.

Durante la discussione sulle recenti scoperte di bombe, è stato menzionato che entrambi gli incidenti si sono verificati durante l'era della Seconda Guerra Mondiale. L'unità di disinnesco delle bombe ha anche esperienza nel gestire esplosivi dell'era della Seconda Guerra Mondiale.

