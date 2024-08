- Un'altra associazione chiede il divieto delle moschee

Circa tre settimane dopo la chiusura della Moschea Blu sull'Alster, il Centro Islamico di Amburgo (IZH), classificato come estremista, ha presentato un ricorso contro l'ordine di chiusura del Ministero dell'Interno federale. Chiudendo la Moschea Imam-Ali - il nome ufficiale - il ministero sta privando i fedeli sciiti che si riuniscono lì di un importante luogo di culto e ostacolando la loro libertà di religione, come garantito dalla Legge Fondamentale, ha dichiarato l'avvocato dell'IZH. Il Tribunale Amministrativo Federale di Lipsia ha confermato il ricevimento del ricorso (6A Z.24).

Si tratta del secondo ricorso relativo all'ordine di chiusura ricevuto dal Tribunale Amministrativo Federale. La scorsa settimana, il Centro Culturale Islamico di Francoforte, anch'esso bandito, ha presentato un ricorso e una richiesta urgente a Lipsia contro il divieto.

I rappresentanti dell'IZH hanno descritto l'accusa contenuta nell'ordine di chiusura di Amburgo, secondo cui l'associazione e l'operatore della moschea sono controllati dal governo iraniano, perseguono obiettivi anticonstituzionali e diffondono l'ideologia della Rivoluzione Islamica in Germania, come "un'asserzione" che intendono contrastare con il ricorso.

La riapertura della Moschea Blu è l'obiettivo principale del ricorso

Tuttavia, l'obiettivo principale è quello di riaprire la Moschea Blu per i fedeli. "Se il Ministero dell'Interno federale è serio e la fede sciita e la pratica religiosa non sono esplicitamente interessate dal divieto dell'IZH, non ci dovrebbero essere obiezioni all'uso continuo del luogo di culto a fini religiosi", si è dichiarato.

Contemporaneamente, i rappresentanti dell'IZH hanno criticato il fatto che il ministero abbia respinto le offerte di dialogo dell'associazione prima del divieto. "L'IZH come associazione, così come le persone interessate dalla retata, vogliono continuare a collaborare con le autorità", si è dichiarato.

Un "centro di propaganda dell'Iran in Europa"

Il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) ha bandito l'IZH il 24 luglio come "significativo centro di propaganda dell'Iran in Europa". In tutta la Germania, la polizia ha sequestrato beni e strutture del centro e di cinque organizzazioni parziali affiliate. Da allora, la Moschea Blu è stata posta sotto amministrazione federale.

Negli ultimi settimane, centinaia di fedeli si sono riuniti davanti alla moschea per pregare e manifestare per la riapertura del luogo di culto.

L'IZH considera l'accusa di essere un centro di propaganda dell'Iran in Europa infondata e cerca di confutarla nel suo ricorso. L'obiettivo principale del ricorso dell'IZH è quello di riottenere l'accesso alla Moschea Blu per le pratiche religiose pacifiche, poiché ritengono che il divieto violi il loro diritto alla libertà di religione.

