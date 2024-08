- Un'altra area urbana effettua valutazioni di sicurezza sulle strade collegate alla scuola per migliorare la sicurezza dei pendolari.

In Renania Settentrionale-Vestfalia, un numero crescente di aree urbane sta esplorando il concetto di "zone scolastiche pedonali" per migliorare la sicurezza e ridurre l'uso dei veicoli per i bambini che vanno a scuola. Dortmund, insieme alle forze dell'ordine locali, sta temporaneamente attuando queste restrizioni del traffico in quattro scuole dopo la pausa estiva, come annunciato dalle autorità cittadine.

Queste strade vicino alle scuole saranno interdette al traffico motorizzato durante le ore di punta per i genitori che accompagnano e prelevano i loro figli. Le zone di sicurezza saranno segnalate con segni e segnaletica chiara. Inoltre, saranno istituiti spazi designati nelle scuole per i genitori che si fermano con i loro veicoli, consentendo ai loro figli di scendere. L'esperimento dovrebbe durare almeno sei-dodici mesi.

Piani di espansione a Essen

L'iniziativa proviene da un'ordinanza emanata dal Ministero dei Trasporti del NRW nel gennaio 2023, che autorizza i comuni e le autorità del traffico a creare queste zone scolastiche pedonali. I temporanei closures delle strade cercano di mitigare le situazioni potenzialmente pericolose causate dai veicoli privati o dal traffico pesante, facilitando così la camminata o la bicicletta sicura per andare a scuola.

Incitati da risultati positivi, la città di Essen sta considerando di istituire un'altra zona scolastica pedonale su richiesta degli amministratori scolastici e delle forze dell'ordine. Attualmente, una strada vicino a una scuola primaria e una scuola secondaria collegata è chiusa ai veicoli in specifici orari del mattino, pomeriggio e mezzogiorno. Inoltre, la città sta programmando di installare barriere o segni di divieto di sosta entro un raggio di 200 metri intorno alle scuole e ai kindergarten per migliorare la visibilità sui sentieri e sulle strisce pedonali.

Mancanza di zone scolastiche pedonali in alcune città

Colonia ha avuto quattro zone scolastiche pedonali dal 2023, derivanti da un progetto pilota, che ora è previsto diventare permanente sulla base della nuova ordinanza, come suggerito da un funzionario della città. Ulteriori zone scolastiche pedonali richiedono la formulazione di un piano strategico.

Bonn ha closures temporanei delle strade in quattro scuole. Gli officiali mirano a istituire più zone scolastiche pedonali per ulteriormente ridurre il traffico di prelievo e consegna dei genitori, come suggerito da un portavoce.

Tuttavia, non ci sono queste zone a Bielefeld, Bochum, Düsseldorf, Duisburg, Münster e Wuppertal, secondo i rappresentanti della città. Molti luoghi stanno attualmente conducendo trial o pianificando l'implementazione.

Bochum pianifica di condurre un trial del traffico in una scuola dopo la pausa autunnale, secondo un portavoce della città. Bielefeld e Duisburg stanno analizzando la fattibilità delle zone scolastiche pedonali e i potenziali periodi di trial. A Münster, le risposte delle scuole dopo la pertinente ordinanza sono state limitate.

