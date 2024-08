- Un'alta tempesta è prevista in Baden-Württemberg.

Inizialmente, una brezza rinfrescante spira attraverso il Baden-Württemberg, ma entro giovedì è previsto che diventi caldissimo e umido. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), una breve ondata di calore è in arrivo, che si concluderà nel weekend con temporali e piogge.

Secondo il meteorologo Marco Puckert, giovedì inizierà con una leggera frescura. Solo poche nuvole sono previste per ostacolare il sole durante il giorno, e le temperature potrebbero salire fino a 27°C vicino al Neckar. La Foresta Nera sarà l'unica regione a sentire un po' di brezza.

L'allettante ondata di calore inizia venerdì. Dopo una notte piuttosto fredda, il sole splenderà senza interruzioni. Una leggera brezza romperà il caldo leggermente, con temperature che oscillano tra i 25 e i 31°C. Il Feldberg continuerà ad avere venti forti come precedentemente previsto.

Per sabato, Marco ha evidenziato che sarà il "punto culminante di questa mini-onda di calore". Le temperature saliranno fino a 27°C nelle montagne, 31°C a Stoccarda, e 33°C lungo il Reno. Il caldo opprimente si sentirà per tutta la giornata, secondo l'esperto del DWD, con la possibilità di temporali serali che colpiscono lo stato.

Per domenica, alcune parti dello stato potrebbero esperire una "notte possibilmente tropicale", secondo il meteorologo. Le temperature rimarranno intorno ai 16-19°C. I temporali potrebbero estendersi durante la notte, potenzialmente rendendo domenica più fresca rispetto ai giorni precedenti.

