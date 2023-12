Un'accogliente storia del brutto maglione di Natale

Lo conoscete. È un pullover di lana, di solito in diverse tonalità di rosso, bianco e verde, spesso di tessuto discutibile, con almeno un motivo ispirato al Natale: un pupazzo di neve, orpelli, una renna o bastoncini di zucchero. Punti extra se presenta pom-pom 3D o campanelle.

L'indumento è diventato rapidamente una parte essenziale delle festività, onnipresente come le luci di Natale e la carta da regalo. È odioso e pacchiano, ma anche soffice e sano: l'equivalente fashion di un film di Natale di Hallmark (con una sana dose di ironia).

Ci è voluto un po' di tempo perché l'UCS trovasse il suo posto nel pantheon dei fondamentali del Natale.

I pullover a tema natalizio hanno iniziato a fare la loro comparsa negli anni Cinquanta, forse un cenno alla crescente commercializzazione della festività. Inizialmente chiamati "Jingle Bell Sweaters", non erano così sgargianti come le versioni odierne e hanno trovato poca popolarità sul mercato, anche se alcuni personaggi televisivi - in particolare i cantanti Val Doonican e Andy Williams - hanno davvero abbracciato il lato brutto del topper festivo.

Solo negli anni '80 l'articolo è diventato di uso comune. Il cambiamento è avvenuto grazie alla cultura pop e alle commedie, con personaggi di papà imbranati come il Clark Griswold di Chevy Chase in "National Lampoon's Christmas Vacation" che hanno trasformato il maglione festivo in un'espressione di allegria sgradevole ma accattivante. I maglioni con i fiocchi di neve non erano considerati cool, ma irradiavano gioia e venivano indossati alle feste in ufficio e il giorno di Natale.

La rinascita non durò a lungo. Negli anni '90 la popolarità del maglione natalizio si è affievolita: era qualcosa che solo i parenti anziani e fuori moda avrebbero pensato di indossare o regalare. All'inizio del nuovo millennio, l'articolo era ampiamente considerato un errore sartoriale che faceva sollevare le sopracciglia.

Basti pensare a "Il diario di Bridget Jones" del 2001, in cui il Mark Darcy di Colin Firth si presenta alla festa di famiglia per salutare Bridget (Renée Zellweger) indossando un capo d'abbigliamento a maglia poco attraente con una renna gigante dal naso rosso. Bridget è inorridita. Probabilmente lo siete stati anche voi, se lo avete visto al cinema. Ma probabilmente avete anche sorriso. È questo il potere di scaldare il cuore dell'UCS.

All'inizio degli anni Duemila si è assistito anche a una nuova vita di questo capo di abbigliamento natalizio. Secondo il libro "Ugly Christmas Sweater Party Book: The Definitive Guide to Getting Your Ugly On", le feste con maglione natalizio hanno iniziato a prendere piede proprio nel periodo in cui Bridget si è sentita in colpa per l'abbigliamento di Darcy.

Il primo incontro a tema si è svolto a Vancouver, nella Columbia Britannica, nel 2002, ha dichiarato in un'intervista telefonica Brian Miller, uno degli autori del libro e fondatore del negozio online UglyChristmasSweaterParty.com. "È difficile dire cosa abbia innescato il cambiamento di prospettiva, ma credo che nel momento in cui qualcuno ha indossato l'indumento in modo umoristico, la gente ha iniziato a vederne il lato comico e a pensare che 'questa cosa in fondo all'armadio potrebbe essere divertente, invece che qualcosa di orribile che nessuno vuole'", ha detto.

La popolarità del maglione brutto è cresciuta a dismisura.

Nel decennio successivo, la maglia festiva si è evoluta in "una nuova tradizione natalizia", come l'ha descritta Miller. "È diventato il vischio della nostra generazione", ha aggiunto. "Il che è piuttosto notevole, se ci si pensa".

Giganti del fast-fashion come Topshop e rivenditori di fascia alta come Nordstrom hanno iniziato a riempire i loro scaffali e i loro siti con modelli sgargianti ogni stagione natalizia. I negozi di vintage e l'Esercito della Salvezza hanno sfruttato la tendenza aumentando le scorte di pupazzi di neve pelosi e di maglioni da Babbo Natale danzante. Anche il mondo della moda si è avvicinato. Nel 2007, Stella McCartney ha lanciato un maglione alpino a tema orso polare. Givenchy ha seguito nel 2010 e Dolce & Gabbana l'anno successivo.

Il 2012 è stato un anno di svolta per la mania dei maglioni brutti. L'associazione benefica britannica Save the Children ha lanciato il Christmas Jumper Day, un evento di raccolta fondi che incoraggia le persone a indossare i loro maglioni più indecorosi. Il quotidiano britannico The Telegraph ha descritto l'articolo come "il must-have di questa stagione", mentre il New York Times ha riferito che negli Stati Uniti si sono moltiplicate le corse a tema di maglioni brutti, i pub e gli e-tailer specializzati. Contemporaneamente, i maglioni hanno iniziato a mostrare più orpelli, campanelli e dettagli stravaganti, raggiungendo il massimo del kitsch.

Anche le celebrità, da Taylor Swift a Kanye West, hanno abbracciato la tendenza. Il conduttore di talk show notturni Jimmy Fallon ha persino iniziato a condurre un segmento regolare chiamato "12 giorni di maglioni natalizi", che va in onda ancora oggi.

Se non altro, l'ascesa dei social media non ha fatto altro che accrescere lo status di "It" del maglione brutto. Oggi facciamo a gara per mostrare il nostro amore per il maglione natalizio su Instagram, mentre tutti, dal grande distributore Target alla catena di fast food Red Lobster (il cui UCS è dotato di una tasca per tenere il cibo al caldo), e altre case di moda offrono le loro versioni dell'indumento.

"Quando ho partecipato al mio primo Ugly Sweater Party all'inizio degli anni 2000, non avrei mai immaginato che l'indumento si sarebbe diffuso in questo modo", ha detto Miller. "Anche se è facile capire perché: i maglioni brutti possono essere indossati da chiunque, da mia figlia alla gara di maglioni brutti della sua scuola ai lavoratori dell'ufficio alla loro festa di fine anno. Sono democratici. E sono molto divertenti. Il Natale può essere piuttosto stressante: indossare qualcosa di ridicolo può aiutare a scaricare la pressione".

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta nel dicembre 2019.

