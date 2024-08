- Una volta nonna, ora star di TikTok, che dà consigli ordinati come "influenzatrice della pulizia"

Rinfresca il soggiorno in soli 15 minuti e scopri il metodo segreto per far brillare il tuo pavimento. Navigando TikTok con l'hashtag #cleantok si trovano oltre 4 milioni di video. Lea de Bruijn, una 25enne della Ruhr, condivide consigli per la pulizia e la casa su TikTok da un anno.

Gli utenti non sembrano mai sazi di questi video, dice lei. "Non solo intrattengono, ma incoraggiano anche le persone che potrebbero avere difficoltà a riordinare", spiega de Bruijn. La fiducia tra follower e influencer si costruisce nel tempo, aggiunge. "Quando loro raccomandano un prodotto o una tecnica, i follower di solito si fidano che sia buono o efficace".

Incassi a cinque cifre per ogni clip

Con oltre 110.000 follower su TikTok e circa 28.000 su Instagram (@leabloomz), de Bruijn è posizionata come Cleanfluencer, un titolo che indica le personalità dei social media specializzate nella pulizia. Ha trasformato la sua passione per la pulizia in una carriera redditizia, dedicando circa 8-10 ore a ogni clip e guadagnando incassi a cinque cifre. "Collaboro con vari marchi e ricevo due o tre richieste al giorno, da grandi nomi e piccole aziende", dice. Il suo piano futuro è quello di lanciare e vendere i suoi prodotti per la pulizia.

La pulizia è popolare online

De Bruijn offre consigli pratici nei suoi video, come l'uso di un morbido per tessuti su un panno per pulire le superfici polverose e prevenire la ricaduta della polvere. Insegna anche come pulire le finestre senza striature usando lo shampoo. Testa regolarmente nuovi prodotti per la pulizia come saponi, spugne e stracci, insegna trucchi per la pulizia profonda dei cuscini e mantiene regolarmente le scale del suo palazzo.

Secondo il professor Arne Westermann di marketing e comunicazione dell'International School of Management (ISM), molte persone ora si rivolgono alle risorse online per trovare consigli per la casa, in particolare sui social media.

Oltre alla pulizia, ci sono vari nicchie sui social network, ciascuna con i propri influencer. Le persone mostrano tutorial di trucco, lezioni di cucina, esperienze di viaggio, consigli di stile, personalizzazione della bicicletta, recensioni di libri e molto altro.

Le aziende inseguono le tendenze

Le aziende non sono timide nel monitorare questi argomenti popolari per sfruttare le opportunità di posizionamento del prodotto. L'esperto di marketing Westermann spiega: "Le aziende cercano di allinearsi con ciò che è popolare e collegare i loro prodotti alla tendenza". Spesso, questo comporta la collaborazione con influencer come Lea de Bruijn.

Le campagne degli influencer di Vileda - una divisione di pulizia del gruppo Freudenberg - e Kärcher - un produttore di attrezzature per la pulizia - hanno registrato una crescita significativa nel 2024, mentre Leifheit ha registrato un aumento della collaborazione con i Cleanfluencer.

Sterotipi di genere in discussione

La psicologa Brigitte Boesenkopf solleva alcune preoccupazioni riguardo ai video di pulizia. Anche se possono aiutare le persone motivate a riordinare, i social media possono sometimes scoraggiare l'iniziativa personale. Confrontare le case disordinate con quelle nei video può portare a sentimenti di inadeguatezza o frustrazione. Inoltre, molti di questi video sono prodotti e condivisi da donne, potenzialmente rafforzando i ruoli di genere tradizionali.

Boesenkopf fa notare che i video di cucina sono diversi; non perpetuano più lo stereotipo che la cucina sia "lavoro da donne". Nella vita reale, molti uomini si dedicano anche alle attività di pulizia, ma di solito condividono meno video sulle faccende domestiche.

Nell'era digitale, i social network sono diventati una piattaforma per i Cleanfluencer come Lea de Bruijn per condividere i loro consigli e le loro dritte sulla pulizia, attirando un vasto pubblico e guadagnando somme considerevoli per ogni clip. Molte aziende ora sfruttano i trend sui social network, come la pulizia, per le opportunità di posizionamento del prodotto e le collaborazioni con gli influencer.

