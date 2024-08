- Una vetrina mondiale che mette in luce i processi giudiziari nella guerra nazista

Al "contemporaneo luogo commemorativo 'Red Ox' di Halle, si sono svolte numerose esecuzioni ordinate dal Tribunale Militare del Reich durante gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. Una mostra itinerante transfrontaliera, denominata 'Il Tribunale Militare del Reich 1936-1945: Giustizia Militare Nazista e Repressione della Resistenza in Europa', è ora dedicata alle storie individuali di coloro che sono stati condannati e che hanno sfidato il sistema NS durante quel periodo. La mostra sarà inaugurata ufficialmente giovedì al Museo Civico di Halle.

Questa mostra, frutto della collaborazione tra il luogo commemorativo e partner provenienti da Belgio, Francia, Norvegia, Polonia e Repubblica Ceca, nonché da istituzioni tedesche, è stata in sviluppo dal 2019.

Processi contro i membri dei gruppi di resistenza

Il Tribunale Militare del Reich è stato istituito nel 1936 e aveva il compito di processare non solo i membri della Wehrmacht tedesca, ma anche migliaia di membri dei gruppi di resistenza dei paesi europei invasi e occupati dalla Germania, secondo la Fondazione dei Luoghi della Memoria della Sassonia-Anhalt. Il tribunale ha operato principalmente a Berlino-Charlottenburg fino al 1943, poi a Torgau, Sassonia, fino al 1945, e anche in altre città tedesche, polacche, francesi e norvegesi. In totale, ha emesso oltre 1.200 condanne a morte e ha inflitto pene detentive in prigioni tedesche, unità penali della Wehrmacht e campi di concentramento.

Colmato il divario nella cultura del ricordo

"La mostra è un passo significativo per colmare il divario nella cultura della memoria tra la Germania e i paesi interessati", ha dichiarato la fondazione. "Nonostante la sua importanza come componente cruciale del sistema di repressione nazista, il Tribunale Militare del Reich rimane poco conosciuto nel dibattito pubblico odierno".

La mostra ruota attorno alle storie personali di coloro che sono stati colpiti dalle sue decisioni. La raccolta di oggetti appartenenti alle vittime e l'effettuazione di interviste con i parenti sono state le principali attività dei creatori della mostra.

Dopo la sua presentazione a Halle, la mostra sarà anche esposta a Varsavia, Berlino e Parigi.

La mostra, dopo il suo lancio a Halle, sarà anche esposta in città importanti come Berlino e Parigi, diffondendo ulteriormente la consapevolezza del Tribunale Militare del Reich e del suo impatto su diverse nazioni europee, tra cui la Francia. È importante notare che il tribunale ha tenuto processi contro i membri dei gruppi di resistenza di diversi paesi, tra cui la Francia, durante il suo operato.

Leggi anche: