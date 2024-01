Una versione poco conosciuta di Topolino è nata prima di 'Steamboat Willie' e non era molto simpatica

A partire dal 1928, la dispettosa icona di Walt Disney è stata protagonista di cortometraggi proiettati prima delle attrazioni principali nei cinema di tutti gli Stati Uniti. Incantava gli spettatori con le sue buffonate in bianco e nero e il suo squittio acuto, il tutto supportato da una nuova e innovativa tecnologia del suono.

Il film di Topolino più noto di quegli anni è "Steamboat Willie", il cortometraggio di sette minuti che arrivò nelle sale nel novembre di quell'anno e diede il via alla sua fama internazionale. Ma non fu il debutto di Topolino sul grande schermo. Egli apparve per la prima volta in "Plane Crazy", un cortometraggio muto proiettato mesi prima di "Steamboat Willie" e che ritrae Topolino in una luce non proprio lusinghiera.

La versione muta di "Plane Crazy", tutelata da copyright nel 1928, si unisce a "Steamboat Willie" per entrare nel pubblico dominio quest'anno, il che significa che è possibile condividerla, copiarla o utilizzarla senza autorizzazione.

A differenza di "Steamboat Willie", i fan non troveranno "Plane Crazy" su Disney+ o non riceveranno più di una semplice menzione negli annali della storia Disney. Ecco cosa c'è da sapere sul primo cortometraggio di Topolino e perché probabilmente non lo conoscete.

"Plane Crazy" non è stato un successo immediato

In "Plane Crazy", Topolino si mette alla guida di un aereo biposto nel tentativo di emulare Charles Lindbergh, che nel 1927 compì lo storico volo da New York a Parigi. Minnie prende il posto del passeggero e, dopo alcuni frenetici incidenti e l'involontaria mungitura della mucca Clarabelle, la coppia riesce a decollare.

A questo punto le cose iniziano a farsi un po' strane. Dopo che Minnie rifiuta le sue avances, Topolino guida l'aereo in spericolati looping per spaventarla. Quando lei trema per la paura, lui ride di lei e la spinge a sbaciucchiarsi senza volerlo.

Stufa delle buffonate del suo spasimante, Minnie alla fine salta fuori dall'aereo e si lancia con il paracadute usando le sue mutandine. L'atterraggio di Topolino è molto meno aggraziato e viene respinto da Minnie dopo aver riso dei suoi indumenti intimi svolazzanti.

"Plane Crazy" e un altro primo cortometraggio, "The Gallopin' Gaucho", non furono un successo immediato come film muto. Solo quando Disney e il suo collaboratore Ub Iwerks sincronizzarono l'animazione con il sonoro in "Steamboat Willie", il pubblico imparò ad amare il topo dei cartoni animati.

Per sfruttare il successo di "Steamboat Willie", nel 1929 uscirono nelle sale le versioni sonore di "Plane Crazy" e "The Gallopin' Gaucho". ("Plane Crazy" con il sonoro diventerà di dominio pubblico solo nel 2025).

Il primo Topolino era più cattivo di adesso

I primi cartoni animati di Topolino lo ritraggono più spigoloso e incline ai capricci rispetto alla bonaria mascotte Disney che i fan conoscono oggi. Si comportava come una specie di mascalzone nei confronti della sua amata Minnie, facendole venire il voltastomaco con dei loop-de-loop e rubandole i baci. Questo Topolino si arrabbiava, litigava e falliva regolarmente, il che faceva parte del suo fascino iniziale.

"Topolino non era perfetto, ma trovava sempre un modo ingegnoso per uscire dalle situazioni", afferma il capo animatore Eric Goldberg nel documentario Disney+ "Mickey: La storia di un topo".

Una volta che Topolino è diventato amato dai bambini, è arrivato il momento, secondo le parole dello storico dell'animazione David Gerstein, di "ripulire il suo comportamento".

Non può comportarsi in alcun modo che possa essere considerato un "cattivo comportamento"", dice Gerstein nel documentario di Disney+. A metà degli anni Trenta Topolino è diventato un uomo dritto e asettico e da allora è rimasto tale.

Gli spettatori contemporanei hanno espresso allarme per il Topolino più vecchio e più crudo. Un utente di Letterboxd di nome Rian ha notato che la versione "Plane Crazy" del topo era "un po' un topo di fogna", che manipolava Minnie e strappava crudelmente la coda a un tacchino per usarla sul suo aereo.

Topolino sostituì un personaggio precedente

Topolino fu la seconda creatura antropomorfa dei cartoni animati di Walt Disney, ma la prima su cui l'innovatore ebbe la vera proprietà.

Il topo sarebbe stato ideato da Walt Disney nel 1928, dopo che la Universal Pictures aveva reclamato la proprietà di Oswald il coniglio fortunato, un personaggio animato simile a Charlie Chaplin creato da Disney e Iwerks alla fine degli anni Venti. Disney voleva continuare a creare cortometraggi animati, ma senza Oswald aveva bisogno di una nuova stella dalle grandi orecchie.

Cosa significa per Topolino entrare nel pubblico dominio

Ora che due dei primi cortometraggi di Topolino sono di dominio pubblico, persone ed entità diverse dal proprietario originale dei diritti d'autore possono manipolarli o trarne ispirazione. In pratica, i diritti d'autore sono scaduti e le opere appartengono ora al pubblico.

Per avere un esempio di come ciò potrebbe apparire, possiamo rivolgerci alle storie originali di Winnie-the-Pooh dell'autore A.A. Milne, che sono entrate nel pubblico dominio nel 2022. Mentre le versioni animate della Disney di Pooh e dei suoi vicini del Bosco dei Cento Acri rimangono protette da copyright, i diritti d'autore sulle storie di Milne sono scaduti. Così, nel 2023, il regista britannico Rhys Frake-Waterfield ha realizzato un film horror indipendente su Pooh e Pimpi assassini che cercano di vendicarsi di Christopher Robin.

Ciò che i creativi non possono fare, però, è utilizzare le versioni attuali di Topolino e Minnie in un progetto senza il coinvolgimento e il permesso della Walt Disney Company. Solo le prime versioni in bianco e nero dei topolini preferiti di Disney sono diventate di dominio pubblico.

"Le versioni più moderne di Topolino non saranno interessate dalla scadenza dei diritti d'autore di Steamboat Willie e Topolino continuerà a svolgere un ruolo di primo piano come ambasciatore globale della Walt Disney Company nelle nostre storie, nelle attrazioni dei parchi a tema e nel merchandising", ha dichiarato un portavoce della Disney alla CNN Business.

La CNN ha chiesto alla Disney di commentare i suoi piani per "Plane Crazy" e "Steamboat Willie".

Nel frattempo, molti fan hanno già trovato modi astuti per incorporare il capitano del battello fluviale Mickey in cartoni animati, meme e altri scenari originali e decisamente poco disneyani.

