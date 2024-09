Una versione antica della Costituzione degli Stati Uniti, trovata nel gabinetto del NC, è stata messa all'asta.

All'inizio della pagina iniziale, compaiono parole comuni, ma in caratteri normali invece della tradizionale scrittura gotica a cui siamo abituati: "US, il Popolo..."

Questa particolare edizione della Costituzione degli Stati Uniti - che si ritiene sia l'unica copia di proprietà privata - verrà messa all'asta da Brunk Auctions il 28 settembre ad Asheville, nella Carolina del Nord.

È stato stabilito un'offerta minima di $1 milione per questa asta. Non c'è un prezzo minimo che l'oggetto deve raggiungere.

Questa edizione fu pubblicata dopo che la Convenzione Costituzionale aveva completato la stesura del progetto per il governo della nazione nel 1787 e lo aveva inviato al governo americano iniziale e inefficace sotto gli Articoli della Confederazione, chiedendo loro di inoltrarlo agli stati per la ratifica da parte del popolo.

È uno dei circa 100 esemplari che furono prodotti dal segretario di quel Congresso, Charles Thomson. Soltanto otto copie di questi sono ancora note, e le altre sette sono conservate in istituzioni pubbliche.

Thomson probabilmente firmò due copie per ciascuno dei 13 stati originali, in sostanza convalidandoli. Furono quindi inviati a convenzioni speciali per la ratifica, dove i delegati, tutti bianchi e maschi, si impegnarono in lunghe discussioni prima di accettare la struttura del governo degli Stati Uniti che esiste ancora oggi.

"Questo è il punto in cui il governo e il popolo si interconnettono. Il Preambolo - 'noi il popolo' - questo è il punto in cui il governo ha chiesto al popolo di conferirgli il potere," ha detto l'astante Andrew Brunk.

Il percorso che questo documento ha seguito tra la firma di Thomson e il 2022 rimane un mistero.

Due anni fa, una proprietà ad Edenton, nella Carolina del Nord, che era stata proprietà di Samuel Johnston, stava per essere sgomberata. Egli fu governatore della Carolina del Nord dal 1787 al 1789 e supervisionò la convenzione statale durante il suo ultimo anno in carica, che ratificò la Costituzione.

Il documento fu trovato in una stanza trascurata piena di vecchi mobili e uno scaffale polveroso, all'interno di un armadio metallico a due cassetti con una lattina di vernice sopra, prima che la vecchia casa di Johnston fosse preservata. Il documento era un singolo foglio che poteva essere piegato come un libro.

"Ricevo chiamate ogni settimana da persone che pensano di aver trovato una Dichiarazione di Indipendenza o un Discorso di Gettysburg, ma di solito è solo una replica. Ma ogni tanto qualcosa di significativo viene alla luce," ha detto Kaller, un esperto nell'apprezzamento, nell'acquisto e nella vendita di documenti storici.

"Questo è un intero nuovo livello di importanza," ha aggiunto.

La Costituzione è stampata su entrambe le facciate del foglio, insieme a una lettera di George Washington che chiede la ratifica. Egli riconobbe la necessità di compromesso e il sacrificio di alcuni diritti degli stati per il benessere a lungo termine della nazione.

L'uomo che sarebbe diventato il primo presidente degli Stati Uniti scrisse: "Per preservare tutti i diritti di sovranità indipendente per ciascuno, ma garantire il benessere e la sicurezza di tutti, gli individui che entrano in società devono rinunciare a qualche libertà."

Brunk non sa quanto questo documento potrebbe fruttare all'asta, poiché non c'è molto a cui paragonarlo. L'ultima volta che una copia simile della Costituzione fu venduta fu per $400 nel 1891. Nel 2021, Sotheby's di New York ha venduto una delle sole 14 copie rimanenti della Costituzione che furono stampate per i delegati del Congresso continentale e della Convenzione costituzionale per $43,2 milioni, un record per un libro o un documento.

Tuttavia, questo documento era destinato ai Padri Fondatori come delegati alla Convenzione costituzionale. La copia firmata che verrà venduta più tardi questo mese era destinata ai leader in ogni stato, in modo che il popolo negli stati potesse rivedere e decidere come voleva essere governato, connettendo gli autori della Costituzione al popolo negli stati che avrebbero fornito il suo potere e la sua legittimità.

La lista dell'asta non rivela il venditore, dicendo che fa parte di una collezione che è di proprietà privata.

Altri oggetti in vendita ad Asheville includono una bozza preliminare del 1776 degli Articoli della Confederazione e un diario del 1788 della Convenzione della Carolina del Nord a Hillsborough, dove i rappresentanti dibatterono per due settimane se la ratifica della Costituzione avrebbe concesso troppa

