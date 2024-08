Le difficoltà incontrate durante le condizioni meteorologiche sfavorevoli - Una vela si è rovesciata vicino alla Sicilia, causando una morte e sei persone scomparse.

Incidente navale al largo della Sicilia, una vita persa e sei persone ancora disperse. La Guardia Costiera italiana di Porticello, Palermo, lo ha confermato all'Agenzia tedesca di stampa. Secondo fonti dei media britannici, tra i dispersi c'è l'imprenditore tecnologico Mike Lynch, presumibilmente proprietario del lussuoso yacht "Bayesian" affondato.

I precedenti resoconti dell'agenzia di stampa italiana ANSA hanno suggerito che una forte tempesta con forti venti aveva capovolto il vascello al largo di Porticello sulla costa settentrionale della Sicilia durante le prime ore del mattino. Inizialmente, sette persone erano state segnalate come disperse, ma poi un corpo è stato ritrovato in acqua. La costa settentrionale della Sicilia ha subito una forte tempesta con forti venti per tutta la notte.

Si stima che a bordo dello yacht di circa 50 metri, con registrazione britannica, ci fossero circa 22 persone, tra cui 12 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. La Guardia Costiera italiana ha rivelato questo numero, che include 15 persone salvate e portate a terra sia dalla Guardia Costiera che dai vigili del fuoco. I sei dispersi includono quattro cittadini britannici, un americano e un canadese.

Racconto del capitano tedesco

I sopravvissuti sono stati trasferiti su un'altra nave con bandiera olandese. Il capitano tedesco ha raccontato alla stampa italiana: "La barca ha iniziato a inclinarsi e in pochi minuti è affondata. È successo tutto molto rapidamente".

Le squadre di soccorso della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco continuano le ricerche dei sei dispersi. Quattro navi e un elicottero della Guardia Costiera, oltre a una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco, partecipano alle ricerche. I resti sommersi dello yacht da vela di grandi dimensioni giacciono a una profondità di 49 metri sul fondale oceanico. I media italiani riportano che i sommozzatori dei soccorritori hanno avvistato i corpi all'interno delle cabine attraverso i portelli.

Il magnate tecnologico scomparso

Spesso definito "Bill Gates britannico" dai tabloid nazionali, il magnate tecnologico disperso Lynch è il cofondatore della società di software Autonomy. Questa società è stata venduta al conglomerato statunitense Hewlett Packard nel 2011 per £11 miliardi (attualmente €12,9 miliardi). Solo alcune settimane fa, Lynch è stato assolto in un processo per frode negli Stati Uniti legato all'affare Autonomy.

I testimoni hanno descritto scene caotiche nell'acqua durante l'incidente. Una delle sopravvissute, una donna britannica di nome Charlotte, ha raccontato al giornale "La Repubblica" che aveva perso di vista sua figlia di un anno per un breve momento nell'acqua, ma era riuscita a tenerla a galla sopra le onde. "Tutto era avvolto nell'oscurità. Non riuscivo a tenere gli occhi aperti in acqua. Ho chiamato aiuto, ma tutto quello che potevo sentire erano le urla degli altri".

