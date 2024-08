- Una vecchia residenza in rovina cede a rovine, e questo richiede un'ampia pulizia.

Una vecchia e abbandonata struttura è crollata a Mertingen, nella regione di Donau-Ries, nel tardo pomeriggio di sabato. Frammenti del tetto e delle pareti sono caduti sulla strada adiacente, causando disordini secondo i resoconti della polizia. Di conseguenza, la strada è rimasta bloccata per circa tre ore, essendo un importante snodo del traffico secondo un portavoce della polizia. Il fienile abbandonato era molto antico, come ha affermato il portavoce, e probabilmente è crollato a causa della sua età. I costi per il restauro si aggirano intorno a 50.000 euro. Inizialmente, la polizia aveva ricevuto una segnalazione secondo cui un autocarro aveva urtato l'edificio, ma questa ipotesi si è poi rivelata infondata.

La struttura crollata si trovava nella regione di Donau-Ries, in Baviera. Nonostante le voci iniziali, non vi è stata alcuna involvement di un autocarro nel crollo dell'edificio.

Leggi anche: