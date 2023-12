Una turbolenza assurda manda in ospedale 11 passeggeri di un aereo di ritorno da una crociera di Natale

Ma la vacanza idilliaca si è trasformata in un incubo per i 225 passeggeri britannici della Fly-Cruise ai Caraibi di P&O Cruises, dopo che il loro volo di ritorno noleggiato ha subito una turbolenza "anomala" che ha mandato in ospedale alcuni passeggeri e ha ritardato il ritorno a casa di tutti fino a dopo Natale.

I passeggeri avevano prenotato crociere di una o due settimane sulla lussuosa nave Arvia. Con non meno di quattro piscine e 30 bar e ristoranti a bordo, si prospettava un viaggio da sogno tra le principali destinazioni dei Caraibi, tra cui Antigua, Santa Lucia e la Repubblica Dominicana.

La crociera è andata come previsto. Ma tornare a casa in tempo per Natale è stata una storia diversa.

I passeggeri sono saliti a bordo di un aereo charter, organizzato dalla compagnia di crociere, per volare dalle Barbados a Manchester il 23 dicembre, ma poco dopo il decollo l'aereo ha sperimentato l'incubo di tutti i passeggeri: una turbolenza dell'aria chiara, impossibile da prevedere. La turbolenza si è verificata dopo due ore e mezza di volo, mentre l'Airbus 300-200, gestito da Maleth Aero, viaggiava a 38.000 piedi.

L'aereo ha deviato verso l'aeroporto LF Wade di Bermuda, dove 11 passeggeri sono stati portati in ospedale. Un portavoce di P&O Cruises ha confermato che tutti sono stati dimessi il giorno stesso. Nessuno dei 13 membri dell'equipaggio è rimasto ferito.

Natale sulla spiaggia

Ma la loro missione di tornare a casa per Natale è stata comunque ostacolata, poiché il volo non ha potuto essere operato nuovamente fino al 26 dicembre. I passeggeri sono stati invece alloggiati in hotel alle Bermuda a spese della compagnia di crociere.

Il volo di rimpatrio sarebbe dovuto decollare martedì pomeriggio, con arrivo nel Regno Unito la mattina di mercoledì 27 dicembre.

Un portavoce del governo delle Bermuda ha dichiarato, in una dichiarazione rilasciata all'emittente locale Bernews, che tutte le ferite erano di lieve entità.

Hanno aggiunto: "Alle 12:50 circa, il volo Maleth Aero 1975, in rotta da Barbados a Manchester, ha subito una forte turbolenza che ha reso necessario un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale LF Wade.

"L'aereo ha effettuato un atterraggio controllato sull'isola.

"I tecnici medici di emergenza del Bermuda Fire & Rescue Service [BFRS] hanno accolto l'aereo per fornire le prime valutazioni dei passeggeri e l'assistenza pre-ospedaliera.

"Come misura precauzionale, l'aereo rimarrà a terra fino a quando non sarà completata un'ispezione completa che ne garantisca la sicurezza e l'integrità".

Il ministro della Sicurezza nazionale delle Bermuda, Owen Darrell, ha aggiunto in un comunicato: "Siamo estremamente grati per la rapida risposta di tutto il personale dei servizi di emergenza che ha garantito la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio".

Un portavoce della P&O Cruises ha dichiarato alla CNN: "A seguito di una strana turbolenza (inaspettata) un volo da Barbados a Manchester è stato deviato alle Bermuda domenica mattina.

"Dopo aver esplorato tutte le opzioni di volo e a causa dei tempi operativi dell'aeroporto, gli ospiti sono stati sistemati in hotel a Bermuda. Il volo di ritorno partirà oggi [martedì] alle 16.00.

"Siamo molto dispiaciuti per questa interruzione del viaggio dopo la loro vacanza e abbiamo lavorato 24 ore su 24 con la compagnia aerea e gli hotel per prenderci cura degli ospiti e garantire che tornino a casa il prima possibile".

Hanno aggiunto che ai passeggeri sono stati inviati sette sms e cinque lettere per tenerli aggiornati durante i tre giorni di permanenza alle Bermuda.

Fonte: edition.cnn.com