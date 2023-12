Una torcia elettrica porta al salvataggio di un automobilista bloccato nella foresta nazionale di Los Padres, in California.

L'automobilista 65enne è stato salvato all'inizio della settimana, ha dichiarato l'Ufficio dello sceriffo della Contea di Ventura in un comunicato stampa di venerdì.

Martedì, gli agenti della stazione dello sceriffo di Lockwood Valley hanno ricevuto una chiamata per un automobilista bloccato dietro un cancello invernale nella zona di Grande Valley, ha spiegato l'ufficio dello sceriffo nel comunicato. Un agente e un dispatcher sono intervenuti e hanno fatto uscire l'automobilista dall'area chiusa.

Gli agenti hanno perlustrato l'area dopo che l'automobilista ha detto loro che c'erano altri veicoli dietro il cancello.

"A circa 10 miglia di distanza dall'autostrada, il dispatcher ha notato una debole luce in lontananza e l'ha indicata al vicesceriffo. I due si sono diretti verso la fonte e hanno scoperto che si trattava di una torcia elettrica tenuta da un soggetto maschio di 65 anni", si legge nel comunicato stampa.

L'uomo, identificato come Brent Lendriet, di Phoenix, Arizona, indossava abiti bagnati e sembrava malnutrito, hanno detto gli agenti. Ha detto ai soccorritori di aver guidato il suo veicolo intorno al cancello chiuso quattro giorni prima e di essere rimasto bloccato.

I soccorritori hanno curato Lendriet e lo hanno portato fuori dall'area in un luogo sicuro, ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo. Alla fine è stato riaccompagnato al suo veicolo e gli agenti lo hanno aiutato a rimetterlo in strada.

"Se non fosse stato per l'attenzione del soccorritore nell'individuare la luce, il soggetto non sarebbe sopravvissuto a lungo senza cibo, senza acqua e con le previste temperature sotto lo zero", si legge nel comunicato stampa.

Il salvataggio è avvenuto pochi giorni dopo che la California è stata colpita da forti tempeste, inondazioni e neve.

I funzionari hanno ricordato ai visitatori che i cancelli chiusi o bloccati sono in funzione per la sicurezza e che "aggirarli potrebbe mettere in pericolo la vita".

Fonte: edition.cnn.com