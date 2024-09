Una tempesta tropicale dovrebbe colpire la costa occidentale del Golfo questa settimana, segnando la rinascita della stagione degli uragani.

Modelli meteorologici disordinati si stanno sviluppando nel Golfo del Messico occidentale, eccezionalmente caldo, situato a diverse centinaia di miglia dal confine Messico-Texas, intorno alla prima alba di lunedì. Già mostrano venti simili a quelli di una tempesta tropicale di 50 miglia orarie, ma non sono ancora strutturati abbastanza per essere classificati come una vera tempesta tropicale a causa della mancanza di un movimento del vento coerente intorno a un punto centrale.

Battezzato "Potenziale Ciclone Tropicale Sei" dal Centro Nazionale Uragani, il sistema rappresenta le tempeste che non hanno ancora stabilito la loro identità ma hanno il potenziale per rappresentare minacce per la terra entro le prossime 48 ore.

Gli abitanti della costa del Golfo occidentale possono aspettarsi questa settimana precipitazioni intense, venti potenti e ondate di tempesta potenzialmente letali.

Al mattino di lunedì, "Potenziale Ciclone Tropicale Sei" appariva agitato nel Golfo del Messico occidentale. Sono state emesse avvisate di uragano per diverse località lungo la costa nord-orientale del Messico e del Texas meridionale, con ulteriori avvisi attesi questa settimana lunedì e martedì.

I modelli meteorologici recenti sono stati sorprendentemente tranquilli nell'Atlantico, senza tempeste nominate dal tardo agosto, durante uno dei periodi più attivi della stagione degli uragani.

Si prevede che si rafforzerà una volta stabilito, la Tempesta Tropicale Francine si sposterà verso nord all'inizio della settimana attraverso il Golfo del Messico eccezionalmente caldo. Si trasformerà in un uragano già martedì sera, situato a circa trecento miglia a est della costa del Texas.

I venti di forza uragano potrebbero colpire parti del nord-est del Messico e del sud del Texas già martedì, preceduti da allagamenti lungo la costa messicana e mare agitato.

Le tempeste catastrofiche di vento e pioggia potrebbero iniziare già martedì mattina presto, ma gli avvisi di allagamento costiero si intensificheranno negli Stati Uniti man mano che il sistema si rafforza e si avvicina al potenziale impatto sulla terraferma, probabilmente tarda mercoledì.

Al momento è ancora troppo presto per prevedere con precisione il punto esatto della costa del Golfo occidentale in cui il sistema arriverà e la sua intensità potenziale all'impatto. Le previsioni accurate per il sistema non possono essere fatte fino a quando non si forma un centro di circolazione definito, quindi ci si può aspettare maggiori certezze nelle previsioni lunedì.

Inizialmente, le previsioni suggeriscono un potenziale impatto sulla costa della Louisiana, ma i cittadini del Texas e della Louisiana dovrebbero iniziare i preparativi e assicurarsi che i loro piani di emergenza per gli uragani siano aggiornati.

Indipendentemente dalla posizione, sono previste piogge intense, in particolare nelle aree costiere, con il Messico nord-occidentale che dovrebbe ricevere precipitazioni lunedì, seguite dalla costa del Golfo occidentale martedì.

Le piogge della tempesta dovrebbero generare tra 4 e 8 pollici nel Messico settentrionale e in alcune regioni lungo la costa del Texas e della Louisiana meridionale questa settimana. I possibili accumuli di pioggia potrebbero superare un piede per i luoghi che sperimentano piogge persistenti. Una media più ampia di 2-4 pollici è probabile in tutta la regione.

La maggior parte delle piogge intense colpirà il Texas durante la prima parte della settimana, mentre le condizioni di allagamento più estreme potrebbero non raggiungere la Louisiana fino a tarda martedì sera.

Le piogge tropicali potrebbero scatenare un "rischio significativo" di allagamenti lampo, secondo il Centro Nazionale Uragani. Un livello di rischio di livello 3 su 4 per le piogge di allagamento è attualmente in vigore in Louisiana e Mississippi meridionale, secondo il Centro di Predizione del Tempo.

I meteorologi di CNN Gene Norman, Elisa Raffa, Allison Chinchar e CNN’s Ashley R. Williams hanno contribuito a questo report.

