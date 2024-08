- Una tempesta assedia la Bassa Sassonia, causando diverse vittime.

Una violenta tempesta ha attraversato la parte nord-occidentale del Basso Sassonia, scatenando 54 interventi di polizia d'emergenza durante la notte di sabato. Nel frattempo, il dipartimento di polizia di Osnabrück ha riferito che i loro colleghi della Frisia orientale avevano gestito 83 casi legati alla tempesta entro domenica mattina. Emden non è stata inclusa in questo conteggio.

Il vento ha anche imperversato nelle regioni meridionali. A Cloppenburg, un paracadutista di 28 anni di Westerstede ha riportato ferite dopo essere stato colpito da una folata improvvisa alle 20:00 e aver urtato la schiena. Un'ambulanza l'ha portata subito in ospedale.

Entro le 23:00, i vigili del fuoco avevano salvato 14 persone dalla corrente del Steinhuder Meer. Il divieto di guida notturna è stato sollevato a causa dell'evento "Steinhuder Meer in fiamme", poiché diverse barche sono state capovolte con venti che raggiungevano circa 64 nodi. Sono stati anche salvati i surfisti in piedi. "Avrebbe potuto essere molto peggio", ha commentato un portavoce dei vigili del fuoco per dpa. Pochi sopravvissuti sono stati trattati per il freddo, ma non sono state necessarie ospedalizzazioni. Le condizioni caotiche hanno richiesto l'intervento di altri vigili del fuoco, per un totale di 200 soccorritori sulla scena del più grande corpo d'acqua interno del Basso Sassonia.

A Leer-Papenburg, un aeroplano ultraleggero è stato sollevato in aria da una folata prima di schiantarsi sul tetto accanto alla pista. I vigili del fuoco hanno coperto l'aereo con la schiuma per prevenire eventuali incendi post-crash a causa di eventuali perdite.

La parete della falda di un fienile ad Aurich-Middels è crollata a causa della tempesta, ma l'Agenzia Tecnica di Soccorso (THW) ha rafforzato il sito, garantendo la sicurezza dei residenti della fattoria, come confermato dai vigili del fuoco.

Sull'isola di Langeoog, una persona ha riportato lievi ferite dopo essere stata colpita da un frammento di vetro di un tavolo volato via. Emden ha assistito a diversi incidenti tra veicoli causati da un albero caduto, con valutazioni dei danni in corso.

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede temporali isolati con raffiche fino a 64 nodi vicino al Mare del Nord per lunedì.

Sono stati necessari i vigili del fuoco per spegnere i piccoli incendi causati dall'aeroplano ultraleggero che si è schiantato all'aeroporto di Leer-Papenburg. Durante la tempesta, diversi dipartimenti dei vigili del fuoco in tutto il Basso Sassonia sono stati tenuti impegnati in operazioni di spegnimento degli incendi.

Leggi anche: