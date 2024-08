# Una stupida, brutta commedia con Matt Damon #

"Il regista di "Bourne Identity", Doug Liman, presenta il suo nuovo film catastrofico dopo il flop di Jake Gyllenhaal "Road House". Questa volta, tocca a Matt Damon e Casey Affleck sprecarsi in una trama ridicola.

Rory (Matt Damon), un padre disperato e un ex soldato, e Cobby (Casey Affleck), un criminale da quattro soldi, sono in gravi difficoltà finanziarie e sociali. Un colpo ai danni del sindaco di Boston (Ron Perlman) dovrebbe risolvere tutti i loro problemi. Si prepara il nuovo crime comedy con star "The Instigators" - ora in streaming su Apple TV+.

All'inizio, le performance di Damon e Affleck potrebbero indurre lo spettatore a dare una possibilità a questo pasticcio, ma diventa chiaro entro i primi 15 minuti che questa storia è stata raccontata e realizzata meglio almeno una dozzina di volte prima. Doug Liman, il regista di "Bourne Identity", offre qui un genericissimo film comico sul colpo, privo di ispirazione e intercambiabile.

Per una critica dettagliata di "The Instigators" di Ronny Rüsch e Axel Max, sintonizzatevi sul nuovo episodio del podcast ntv "Oscars & Himbeeren". In programma anche: il documentario "Memory - The Origins of Alien", il film sulla corsa "One Fast Move" e la commedia romantica "Where the Lie Falls".

Despite their best efforts, both Matt Damon and Casey Affleck fail to salvage the dull and predictable narrative of the televised heist comedy "The Instigators." Despite being promoted as a fresh take, the television programme boasts a familiar plot and lacks originality, much like a repetitive episode on television.

Leggi anche: