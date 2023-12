Una storia d'amore per la moda, da entrambi i lati della macchina fotografica

La modella, che guarda fuori campo e lascia allo spettatore il dubbio su chi o cosa sia, è l'ex direttore creativo di American Vogue Grace Coddington; dietro la macchina fotografica c'era il fotografo di moda e regista Willie Christie.

La foto è solo uno dei tanti scatti inediti di Christie che ritraggono la Coddington, in gran parte realizzati negli anni '70 quando lavorava come redattrice di moda presso British Vogue. Un periodo che segnò l'inizio della carriera di Christie e l'apice della loro storia d'amore. Questo periodo è ricordato nel nuovo libro di Christie, "A Very Distinctive Style: Then & Now", una raccolta dinamica di lavori che attinge ai suoi archivi personali, oltre a lavori editoriali, campagne e collaborazioni con star del rock 'n' roll come David Bowie, i Rolling Stones, i Pink Floyd e altri ancora.

"In quel momento mi piacevano molto gli abiti vintage e cose del genere, e l'abito aveva un che di romantico, che io adoro. Anche questo è un aspetto che (Christie) è stata davvero molto brava a catturare", ha dichiarato Coddington alla CNN in un'intervista telefonica.

"Le nostre vite erano molto intrecciate l'una con l'altra in termini di carriera sua e mia... e quella foto me lo ricorda. È stato un periodo bellissimo della mia vita", ha detto.

Un incontro carino nell'industria della moda

Christie e Coddington si sono incontrati per la prima volta all'inizio degli anni '70 durante un incarico per British Vogue. Christie era allora assistente di Clive Arrowsmith, il più "ricercato fotografo di moda dell'epoca", e Coddington era un junior fashion editor per la pubblicazione, ha scritto Coddington nella prefazione del libro di Christie.

Avendo a disposizione solo due camere d'albergo e volendo Arrowsmith condividerne una con la modella Ann Schauffuss, sua fidanzata all'epoca, Coddington ricorda che lei e Christie trascorsero i giorni precedenti al servizio fotografico mescolandosi goffamente nella loro stanza condivisa, danzando l'una intorno all'altra per ottenere privacy e per vestirsi separatamente in bagno.

Il loro primo appuntamento risale a qualche anno dopo, quando la Coddington aveva bisogno di un accompagnatore per un ballo di beneficenza per il quale le erano stati regalati due biglietti: Christie era l'unico uomo con lo smoking che lei e la sua assistente Patricia McRoberts (la precedente fidanzata di Christie) conoscevano all'epoca, ha detto.

Poche settimane dopo andarono a vivere insieme.

Christie ricorda la prima volta che fotografò Coddington: un servizio per il quotidiano londinese "The Evening Standard" nel 1973. La pubblicazione voleva scrivere un articolo sulla Coddington, che accettò, ma solo se Christie avesse scattato le foto.

"Prima di quel servizio ero pieno di trepidazione, perché anche se vivevamo insieme, il fatto di doverla fotografare per la prima volta mi riempiva di ansia", ha raccontato Christie alla CNN. "Perché questo sarebbe potuto diventare un grande difetto nella nostra relazione: lei avrebbe potuto pensare 'Oh, mio Dio, non può fotografarmi, non posso più stare con lui'".

Fortunatamente, il servizio fotografico fu un successo clamoroso. Da quel momento Coddington e Christie sono diventati una squadra inarrestabile, sviluppando idee per i loro servizi fotografici personali e per le commissioni editoriali: Coddington curava lo styling mentre Christie visualizzava. In Coddington, Christie aveva trovato il suo "collaboratore perfetto" e la sua "prima musa", ha dichiarato alla CNN.

La loro prima collaborazione su Vogue risale al 1974, con la creazione di una scena di nightclub degli anni '40 in cui la modella Marie Helvin si esibiva come cantante di cabaret, indossando una collezione di abiti da sera glamour. (Il suo pianista, nel frattempo, era il parrucchiere del servizio, acconciato con un abito bianco Saint Laurent della stessa Christie).

Il romanticismo su pellicola

Coddington ha ricordato i fine settimana che la coppia trascorreva spesso a casa della madre di Christie a Wantage, in Inghilterra, lontano dal trambusto della grande città di Londra. In un'occasione particolare, poco prima del Natale del 1975, i due si incamminarono verso i Berkshire Downs - Coddington con quel vestito vintage e il cappello a tesa larga, e Christie con la sua macchina fotografica, un generatore Honda e una sola luce da studio.

Nell'immagine di Coddington in piedi nel campo, Christie voleva raccontare una storia d'amore, ispirandosi ai vecchi film in bianco e nero che guardava spesso, come l'adattamento del classico letterario "Cime tempestose". L'estetica che sperava di ricreare con "La brughiera e le colline, tutte desolate e solitarie", ha spiegato Christie. "E si sa, le donne vengono rifiutate e gli uomini vengono traditi".

A lato di Coddington si trova un cartello di legno perfettamente imperfetto che Christie ha rapidamente "messo insieme", un oggetto di scena per aggiungere l'aspetto vintage e l'aspetto narrativo dell'opera, ha detto. Con Coddington illuminato da un'unica luce in studio, uno sfondo di nuvole tempestose tipicamente britanniche ha aggiunto un "pugno di dramma", ha detto.

"C'è un desiderio, perché il romanticismo è perdere, guadagnare, perdere. Le persone si mettono insieme e si lasciano, e poi c'è l'amore non corrisposto", ha detto Christie.

Coddington e Christie si sono sposati nel 1976, in un "meraviglioso matrimonio in riva al mare a Derval, in Francia", ha ricordato Christie. Si separarono però nel 1978, e Coddington rimase "con il cuore spezzato", ha detto. Christie aveva iniziato a concentrarsi sulla sua carriera cinematografica, dedicandosi alle riprese di spot pubblicitari, alla regia di video musicali e alla scrittura di sceneggiature - e c'era stata un'altra donna, ha ammesso Christie.

La Coddington si è trasferita negli Stati Uniti per lavorare per Calvin Klein, per poi diventare direttore creativo di American Vogue nel 1988. In seguito ha sposato il suo attuale compagno Didier Maligein; Christie ha sposato la sua attuale compagna Amanda Nimmo nel 1991 e insieme hanno due figli.

La copertina di "A Very Distinctive Style: Then & Now".

Sebbene Christie risieda attualmente in Inghilterra, spesso si concede una visita con Coddington durante i suoi viaggi a New York. Il 19 ottobre, Coddington e Christie hanno parlato insieme del nuovo libro di Christie al Fashion Institute of Technology di New York.

"Dovrei chiederle se è mai stato colpito da qualche modello o attore che ha fotografato", ha chiesto Coddington a Christie durante la conversazione.

"Beh, io sono stato colpito da lei", ha risposto Christie.

"Willie Christie: uno stile molto particolare: Then & Now" è ora disponibile .

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com