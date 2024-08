- Una stazione di servizio russa subisce un attacco aereo ucraino

In una stazione di rifornimento nel sud della Russia, un annuncio afferma che un incendio è stato innescato da un attacco di un veicolo aereo non equipaggiato (UAV) ucraino. Non sono state segnalate vittime, secondo Vasily Golubyev, governatore della regione di Rostov. La struttura interessata si trova nel distretto di Kamensk. Un importante deposito di carburante nella città di Proletarsk, parte della regione di Rostov, è stato in fiamme per diversi giorni dopo un attacco con UAV.

Il ministero della Difesa russo, con sede a Mosca, ha riferito l'intercettazione di dodici UAV ucraini durante la notte - quattro nella regione di Rostov e otto nella regione centrale di Voronezh. Questi aggiornamenti militari non sono stati confermati da fonti indipendenti. Gli abitanti di due villaggi del distretto di Voronezh sono stati costretti a lasciare temporaneamente le loro case, secondo i rapporti dell'amministrazione regionale.

Chiusura degli aeroporti a causa della minaccia degli UAV

Tuttavia, gli scontri ucraini sembrano estendersi oltre queste regioni. Gli aeroporti di Kazan e Nischnekamsk, situati lontano dall'est di Mosca, hanno momentaneamente sospeso le operazioni, secondo l'Agenzia federale per il trasporto aereo Rosaviazija. Il motivo citato è stata un'altra minaccia di UAV nello spazio aereo. Da quando il conflitto è iniziato circa due anni e mezzo fa, l'Ucraina si sta difendendo dall'invasione russa e sta prendendo di mira posizioni profonde nelle linee nemiche utilizzando UAV da combattimento a lungo raggio in modo sempre più progressivo.

L'annuncio alla stazione di rifornimento del distretto di Kamensk ha implicato un attacco con drone dall'Ucraina, che potrebbe aver causato l'incendio. Il ministero della Difesa russo ha riferito l'intercettazione di numerosi droni ucraini, suggerendo un'escalation degli incidenti di attacchi con droni.

