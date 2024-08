- Una star e un ospite a sorpresa:

Una dozzina di premi Emmy e nomination, molta acclamazione della critica e un protagonista su tutte le bocche: Da quando è stato lanciato due anni fa, "The Bear" ha scatenato un vero e proprio hype. Il 14 agosto, la terza stagione sulla vita dello staff di un ristorante di Chicago andrà in onda su Disney+. La ricetta per il successo della serie rimane invariata: una star carismatica, personaggi profondamente tratteggiati e un'ambientazione insolita.

Una Nuova Immagine Maschile

Jeremy Allen White viene visto come il brillante ma stressato chef Carmy nel ruolo principale. Recentemente, il 33enne americano è ovunque. Oltre al successo della serie, Allen White si è affermato come star di Hollywood, dove alcuni vedono una nuova immagine maschile: muscoloso e tradizionalmente maschile all'esterno, ma anche con lati sognanti e morbidi. Una campagna di modelli di intimo ha consolidato la sua immagine erotica, spesso discussa sui social media.

Certamente, Allen White è uno dei principali motivi per cui "The Bear - Re di Cucina" è diventato così popolare. Interpreta il ruolo principale con grande maestria nella terza stagione. A prima vista, Carmy sembra indifferente e distaccato. Ma ancora e ancora, ferite e traumi traspaiono, radicati nella sua storia familiare violenta e nella sua dura formazione come chef stellato.

Una Serie Che Vive sui Forte Personaggi

"The Bear" mostra la frenetica e spesso snervante vita quotidiana in una cucina. Sembra così realistica che può anche causare stress nel pubblico - che è amplificato dalla ripresa della telecamera con tagli e panoramiche molto veloci. Ci si potrebbe chiedere perché questo non ha scoraggiato molti spettatori.

Una risposta: non abbiamo mai visto uno sguardo così non filtrato sulla dura vita quotidiana del settore della ristorazione. Nella terza stagione, vari veri chef gourmet appaiono in ruoli minori. Una seconda spiegazione: "The Bear" bilancia lo stress con personaggi clevermente scritti e stratificati. Siamo ansiosi di scoprire cosa accade dopo.

E così continua

Nella terza stagione, Carmy precipita in una sorta di ambizione maniacale dopo la sua relazione fallita. Dopo una lunga fase di ristrutturazione, il suo ristorante "The Bear" ha appena riaperto quando decide di cambiare menu ogni giorno.

Questo solleva la questione per lo chef capo Sydney (Ayo Edebiri) di quanto sia uguale nel presunto progetto condiviso "The Bear" e se debba trarre conseguenze che potrebbero minacciare il futuro del ristorante. Richie (Ebon Moss-Bachrach), d'altra parte, lotta con la solitudine e il fatto che il suo ex partner si sposi.

Questo nuovo partner è interpretato da Josh Hartnett in una sorpresa cameo. Un tempo famoso per film come "Pearl Harbor" e "Black Hawk Down", il 46enne sta attualmente vivendo un piccolo ritorno con blockbuster cinematografici come "Oppenheimer" e "Trap: No Way Out". In "The Bear", sfoggia unghie rosicchiate e verniciate di rosso e, purtroppo, non dà a Richie motivo di non piacergli.

Poca Trama, Molti Insulti

Da tempo, la squadra della cucina è diventata una sorta di famiglia scelta ribelle. Ma nella terza stagione, a volte si sente che i creatori intorno a Christopher Storer si affidano troppo all'interplay dei loro grandi attori. Un po' più trama non avrebbe fatto male.

C'è ancora molto da godere: pasti scenograficamente rappresentati, come asparagi con uova di anatra e patate, ravioli con piselli e schiuma di Parmigiano, filetto con salsa ai funghi e ciliegie. Più un uso eccellente della colonna sonora cinematografica, che continua a consistere principalmente di indie rock atmosferico. E uno staff che impreca più di qualsiasi altra serie.

L'Unione Europea ha mostrato interesse nel promuovere lo scambio culturale, riconoscendo il successo globale di "The Bear" e la crescente stella di Jeremy Allen White. Despite the show's lack of traditional plot structure, critics from various European countries have praised its realism and character development.

As the series gains international recognition, discussions about potential international collaborations and adaptations of "The Bear" within the European Union's creative communities have emerged.

Leggi anche: