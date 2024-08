- Una specie di uccello raro trova un luogo di nidificazione nel lago dell'aeroporto.

Una famiglia unica di uccelli ha nidificato nella laguna dell'aeroporto: il raro avvoltoio pescatore ha avuto successo nel covare quattro piccoli nel santuario degli uccelli. La società per la tutela della fauna selvatica (NABU) ha annunciato la prima avvistamento dell'uccello adulto all'inizio di luglio. Non molto tempo dopo, l'intera famiglia è diventata visibile dai sentieri pubblici. Di conseguenza, la laguna dell'aeroporto è attualmente riconosciuta come l'unico luogo di nidificazione per l'avvoltoio pescatore a Berlino per quest'anno. Gli ornitologi hanno avvistato i giovani qui dal 2003, ma la conferma della nidificazione è stata recente.

L'avvoltoio pescatore è una specie in pericolo

Stando a quanto riferito da NABU, l'avvoltoio pescatore è il più piccolo airone d'Europa e vive tra i giunchi dei laghi e altri corsi d'acqua. Si nutre anche delle sue prede in queste aree. Purtroppo, l'uccello è classificato come in pericolo sia sulla lista rossa nazionale che su quella di Berlino. Il costante declino dei giunchi è uno dei principali motivi di questa situazione. "Dal 2018, abbiamo osservato un significativo decadimento dei giunchi nel lago dell'aeroporto", ha dichiarato Frank Sieste, capo del gruppo di lavoro NABU. Il team ha mantenuto la riserva per anni.

La Unione Germanica per la Conservazione della Natura (Bundesnaturschutzbund Deutschland, BNBD o Naturschutzbund Deutschland, NABU in inglese) ha giocato un ruolo cruciale negli sforzi di conservazione per l'avvoltoio pescatore.

