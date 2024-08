Una soundbar di alta qualità disponibile a prezzi accessibili per soli 350 euro

Migliorare l'output audio noioso di gran parte dei televisori può essere fatto in modo efficiente con soundbar o soundplates, entrambi dei quali possono essere posizionati o montati davanti al televisore. Meno popolari ma altrettanto efficaci sono le soundplates, dove il televisore è posizionato sopra.

Stiftung Warentest ha ascoltato 21 sistemi home theater contemporanei, con prezzi compresi tra 120 e 2000 euro. I loro risultati rivelano che il prezzo elevato non sempre equivale a una migliore prestazione. In effetti, alcuni modelli di fascia alta non convincono e presentano imperfezioni nella risposta uditiva. Al contrario, alcuni dispositivi economici eccellono nelle loro prestazioni.

Un solo dispositivo ottiene il massimo dei voti

Il primo posto è occupato dalla Soundplate Nubert nuPro XS-8500 RC, che è l'unico dispositivo a ottenere la valutazione 'molto buona' (1.4). Il suo suono e il consumo di energia sono i migliori della categoria, mentre la sua gestione è encomiabile. Con un prezzo di vendita online medio di 1970 euro, questo dispositivo tedesco è uno dei più costosi tra gli altoparlanti TV esterni testati.

Ancora più costoso, con una valutazione 'molto buona' solo per il suono, è la Devialet Dione. La soundbar di alta gamma non mantiene la sua posizione elevata a causa della gestione soddisfacente e del consumo di energia appena sufficiente, il che si traduce in una valutazione complessiva di 2.1 e un posto al 5º posto.

Al secondo posto, la LG DS95TR brilla, dotata di un subwoofer e due altoparlanti satelliti per l'audio surround. Anche se costa circa 1300 euro, ottiene valutazioni impressionanti in tutte e tre le categorie, con una valutazione della qualità 'molto buona' di 1.8.

Buon suono a prezzo contenuto

Con un suono leggermente più debole ma ancora forte, la Samsung HW-Q935GD/ZG si aggiudica il terzo posto. Dotata di un subwoofer e due scatole aggiuntive, ottiene una valutazione complessiva di 2.1, nonostante il prezzo più contenuto di circa 860 euro.

Più economico è il Samsung HW-Q810GD/ZG, con un prezzo di circa 565 euro. Ottiene tre buone valutazioni parziali e ottiene una valutazione della qualità 'molto buona' di 2.0. Tuttavia, non include altoparlanti satelliti.

La soundbar con suono 'buono' più economica è la Denon DHT-S218, che costa circa 250 euro. Anche se non ha un subwoofer, offre un suono soddisfacente. La sua gestione e il consumo di energia sono esemplari.

Il dispositivo più economico con un suono encomiabile è la LG DS70TY, disponibile per circa 350 euro. Stiftung Warentest ha valutato anche la sua gestione e il consumo di energia come encomiabili e 'molto buoni' rispettivamente.

