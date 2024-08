Una sola vittima e sei persone scomparse a causa di un tornado che ha sommerso uno yacht lussuoso vicino alla Sicilia.

Sei persone risultano disperse dopo che un tornado ha colpito la nave intorno alle 5 del mattino di lunedì, come riferito da un rappresentante della Guardia Costiera italiana. Lo yacht di lusso era ormeggiato a circa mezzo miglio dal porto di Porticello sull'isola del Mediterraneo.

Diciassette persone sono state salvate dal disastro e un bambino è stato portato all'ospedale pediatrico di Palermo. Il capitano della nave è tra i superstite, ha confermato il portavoce della Guardia Costiera.

Lo yacht di 56 metri, soprannominato "Bayesian", naviga sotto la bandiera britannica e trasporta principalmente passeggeri e equipaggio britannici, insieme a due anglo-francesi, un neozelandese, un irlandese e uno srilankese, secondo il portavoce della Guardia Costiera. Hanno condiviso queste informazioni con CNN.

I vigili del fuoco italiani hanno riferito che i loro sommozzatori sono riusciti a raggiungere lo scafo della nave, situato a 49 metri (160 piedi) sotto il livello del mare, secondo il loro comunicato stampa. Inoltre, hanno inviato elicotteri per aiutare nelle operazioni di ricerca in corso.

La situazione è ancora in evoluzione e sono attesi aggiornamenti.

Nonostante il disastro, c'è preoccupazione per la sicurezza di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio in tutto il mondo. L'Unione Europea ha espresso il suo sostegno e ha offerto risorse per aiutare negli sforzi di soccorso.

