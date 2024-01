Una società ha acquistato i diritti sul gas di questo terreno per 1 dollaro. L'elio significa che potrebbe valere miliardi.

Nel 2013 hanno pagato 1 dollaro per i diritti, secondo l'amministratore delegato Stefano Marani, e hanno iniziato a testare la composizione del gas che scorreva da due tubi di trivellazione arrugginiti che erano stati installati anni prima per l'esplorazione mineraria. Hanno trovato concentrazioni anormalmente elevate di elio.

Oltre a gonfiare i palloncini delle feste, l'elio ha una serie di applicazioni commerciali. Quando viene condensato in forma liquida, è un componente di raffreddamento essenziale utilizzato nella produzione di microchip e nel funzionamento della tecnologia di risonanza magnetica che salva la vita. Tuttavia, i prezzi globali dell'elio sono volatili e le forniture irregolari, con il gas prodotto in meno di 10 Paesi al mondo.

Renergen aveva involontariamente trovato l'oro. Oggi, l'azienda afferma di avere riserve di elio comprovate di oltre 7 miliardi di piedi cubi presso il Virginia Gas Project, che potrebbero valere più di 4 miliardi di dollari, e potenzialmente fino a 12 miliardi di dollari se si includono altre riserve possibili.

"Avevamo l'umile e modesta aspirazione di creare una piccola centrale elettrica [a gas] che potesse fornire un paio di megawatt ad alcune opportunità minerarie nelle vicinanze", ricorda Nick Mitchell, direttore operativo di Renergen. "Non avevamo idea dell'estensione, delle dimensioni e della natura assolutamente mondiale di questo giacimento di elio".

L'azienda è riuscita a produrre elio liquido dall'impianto per la prima volta nel gennaio 2023. Dopo i ritardi accumulati nel corso dell'anno a causa di una perdita nella tenuta sottovuoto della cella frigorifera dell'elio, spera di iniziare le operazioni commerciali entro il prossimo mese, estraendo l'elio insieme al gas naturale, per poi trattarlo e distribuirlo ai clienti, come Linde, un'azienda di ingegneria globale.

Un'impronta più piccola

Ciò che rende le riserve di gas naturale di Renergen così speciali è la concentrazione insolitamente alta di elio. Secondo Marani, la concentrazione media di elio è del 3% e in alcuni punti raggiunge il 12%. Al contrario, gli Stati Uniti, il principale fornitore mondiale di elio, hanno una concentrazione media dello 0,35% e il Qatar, un altro importante attore, ha una media dello 0,04%, secondo il Bureau of Land Management degli Stati Uniti.

Secondo Chris Ballentine, docente di geochimica all'Università di Oxford nel Regno Unito, questo potrebbe rendere l'elio di Renergen più ecologico. In genere, l'elio viene prodotto come sottoprodotto del gas naturale liquefatto (LNG), una miscela di gas composta principalmente da metano, spiega Ballentine, e solo a una certa concentrazione (di solito intorno allo 0,3%) diventa economicamente conveniente estrarre l'elio da solo.

Ciò significa che la maggior parte delle volte l'approvvigionamento di elio è dominato da produttori di idrocarburi che estraggono e vendono elio a margine, e la produzione è quindi legata a un'elevata impronta di carbonio, continua. Ma una maggiore concentrazione di elio significa che viene prodotto meno metano associato, riducendo così l'impronta di carbonio.

"Ciò che rende le prospettive di Renergen così interessanti è che (anche se) ci sono idrocarburi associati alla produzione di elio, l'impronta è molto più piccola. Hanno effettivamente trovato un sistema primario di gas elio", afferma.

In definitiva, Ballentine spera che l'industria si allontani dalla produzione di elio dal GNL e utilizzi fonti come i giacimenti di gas in cui l'elio è presente insieme all'azoto, come esplorato in un recente studio di cui è coautore.

Un altro vantaggio dell'alta concentrazione è una produzione più economica. "Siamo un produttore di elio a costi molto più bassi rispetto alla maggior parte degli altri operatori del settore", afferma Marani. "Trivelliamo pozzi molto superficiali, probabilmente nell'ordine di circa 1.000-1.500 piedi - a basso costo, con un ingombro ridotto - e poi il gas esce naturalmente di sua volontà", afferma Marani.

Il punto di approvvigionamento dell'Africa

Con le frequenti interruzioni delle forniture di elio a livello mondiale, un nuovo operatore in una regione geografica diversa è molto gradito, afferma Ballentine. "Siamo attualmente in una crisi di approvvigionamento, perché abbiamo solo pochi punti di rifornimento limitati... posti come Renergen allevieranno sicuramente questa situazione", afferma.

Attualmente, l'elio non viene prodotto in Africa: in Tanzania sono stati individuati giacimenti di gas ricchi di elio, ma non sono ancora in produzione commerciale.

Marani fa notare che il progetto di gas di Renergen è stato definito "progetto integrato strategico" dal governo sudafricano, contribuendo ad accelerare i processi di approvazione normativa.

Secondo Mitchell, il "progetto di fase uno" dell'azienda, un piccolo progetto pilota finanziato dal governo degli Stati Uniti, produrrà circa 350 chilogrammi di elio al giorno, sufficienti a soddisfare tutte le esigenze del Sudafrica e ad averne ancora in eccesso. Il "progetto di fase due", che dovrebbe entrare in funzione nel 2027 e che ha ricevuto finanziamenti dal governo statunitense e dalla Standard Bank del Sudafrica, dovrebbe aumentare la produzione fino a 4,2 tonnellate al giorno, producendo tra il 6% e l'8% della fornitura mondiale di elio. Secondo la società Research and Markets, nel 2027 il mercato globale dell'elio dovrebbe valere più di 6 miliardi di dollari, il che genererebbe notevoli profitti.

Nonostante le ambiziose proiezioni dell'azienda, il prezzo delle sue azioni ha subito un calo significativo nell'ultimo trimestre del 2023, che secondo gli esperti della CNN potrebbe essere legato alle critiche mosse sui social media alla trasparenza dell'azienda. Tuttavia, Marani è fiducioso che Renergen sarà in grado di superare i dubbi degli investitori, grazie a sviluppi che, a suo dire, "non solo ridurranno in modo significativo il rischio di avanzamento del progetto, ma ne garantiranno la realizzazione".

A dicembre, la società ha annunciato di aver venduto il 5,5% del capitale di Tetra4, la controllata di Renergen che possiede e gestisce il Virginia Gas Project, per 550 milioni di rand (29 milioni di dollari) a Mahlako Energy Fund e Third Way Investment, due società di gestione degli investimenti con sede a Johannesburg. L'azienda ha in programma di raccogliere ulteriori fondi attraverso un'offerta pubblica iniziale (IPO) sul mercato azionario statunitense Nasdaq, dove è già quotata in Sudafrica e in Australia.

"Per creare fiducia ci vorrà molto tempo, non mi faccio illusioni", afferma Marani. "Credo che l'accensione dell'elio sia il primo passo di questo processo".

Fonte: edition.cnn.com