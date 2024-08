Una situazione di parcheggio controversa in Baviera porta a conseguenze fatali per un individuo di 42 anni.

Nella primissima mattinata, la stazione di polizia di Schwabach, in Baviera, ha ricevuto diverse chiamate: sembra ci sia un trambusto in un parcheggio. All'arrivo delle autorità, è stato scoperto un uomo morto e una donna ferita. Una vasta caccia all'uomo per il sospetto è in corso.

Un uomo di 42 anni ha perso la vita a Schwabach a causa di una violenta disputa in un parcheggio. I testimoni hanno contattato la polizia intorno alle 4:40, segnalando uno scambio di parole intense. All'arrivo degli ufficiali, è stato scoperto l'uomo senza vita, che aveva ricevuto ferite da taglio al torace. La caccia al sospetto ancora non identificato continua.

L'uomo di 42 anni è morto per le ferite riportate nonostante i tentativi di rianimazione. Sua moglie di 40 anni era presente sulla scena ed ha riportato ferite. Fortunatamente, la sua vita non è più in pericolo. È stata immediatamente trasportata in ospedale per ulteriori cure. Michael Konrad, il portavoce, ha dichiarato che la donna ha interferito nella disputa, ma i dettagli sulla situazione sono ancora incerti. Non è stato trovato alcun arma finora. In base alle ferite da taglio sui vittime, Konrad ha ipotizzato che un coltello potrebbe essere stato utilizzato nell'aggressione.

Il legame tra il sospetto e la vittima rimane sconosciuto. Le circostanze dell'incidente non suggeriscono che si tratti di un atto casuale. I dettagli sullo sfondo della disputa sono ancora un mistero. Sia l'uomo che sua moglie vivono in un quartiere composto da case plurifamiliari e case a schiera.

Polizia: il sospetto non rappresenta una minaccia per gli altri

Al momento, la ricerca del fuggiasco continua secondo i resoconti della polizia. Un elicottero della polizia è anche utilizzato nella ricerca. Il sospetto è descritto come un uomo di circa 1,90 metri di altezza, circa 100 chilogrammi di peso, con una corporatura robusta, e vestito con un cappuccio nero. Secondo la polizia, l'uomo in fuga non è considerato una minaccia per il pubblico.

La polizia criminale e l'ufficio del pubblico ministero hanno avviato un'indagine sul caso di omicidio. Gli investigatori cercano potenziali testimoni che possono aver assistito a qualsiasi attività sospetta nelle vicinanze della scena del crimine o della fuga del colpevole. Chiunque disponga di informazioni rilevanti è invitato a contattare la polizia al 0911/2112-3333 in qualsiasi momento.

