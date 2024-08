Una sinagoga francese subisce un presunto attacco per incendio doloso.

Questo è successo a La Grande-Motte, una città costiera vicino a Montpellier, nota per la sua comunità ebraica osservante. Essi solitamente frequentano la sinagoga il sabato per le celebrazioni del Sabbath.

Il Ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha dichiarato su canale X che la situazione era chiaramente criminale e ha promesso di utilizzare tutte le risorse per catturare il colpevole.

Darmanin era previsto per visitare la sinagoga più tardi nel giorno, come confermato dal ministero. Su richiesta del Presidente francese Emmanuel Macron, Darmanin ha invitato i prefetti in tutta la Francia a intensificare ulteriormente la presenza di sicurezza attorno alle istituzioni ebraiche, come dichiarato dal ministero.

François-Xavier Lauch, prefetto del dipartimento dell'Hérault dove si trova La Grande-Motte, ha rilasciato una dichiarazione condannando l'evento nei termini più severi e si stava recando sul posto.

CNN ha contattato le autorità locali per un commento.

Come in molte parti dell'Europa, la Francia ha assistito a un aumento degli atti antisemiti dal 7 ottobre 2022, quando ci sono stati gli attacchi terroristici contro Israele e il successivo conflitto a Gaza. Il numero di tali incidenti è aumentato del 284% in Francia dal 2022 al 2023, secondo le statistiche del ministero dell'Interno francese.

Le sinagoghe in Francia hanno assistito a un aumento degli attacchi. Di recente, a maggio, le forze dell'ordine francesi hanno ucciso un uomo armato che ha tentato di appiccare un incendio in una sinagoga a Rouen, una città nel nord della Francia.

Darmanin ha espresso la sua preoccupazione per l'aumento degli incidenti antisemiti in Europa, dicendo: "Data l'aumento recente di tali incidenti in Europa, compresa la Francia, è fondamentale che si intensifichi la sicurezza attorno alle istituzioni ebraiche". In seguito, era previsto che visitasse diverse sinagoghe in Europa, comprese quelle a La Grande-Motte, per manifestare la sua solidarietà e rafforzare le misure di protezione.

Leggi anche: