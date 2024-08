- Una sezione dell'A44 vicino a Kassel chiusa dopo un incidente di camion

Si è verificato un incidente sull'autostrada A44 vicino a Kassel tra le uscite Kassel-Bad Wilhelmshöhe e Zierenberg (Kassel) dove un uomo è rimasto gravemente ferito. Secondo la polizia, ci è stata una collisione frontale tra due camion.

Il guidatore del secondo camion è rimasto incastrato a causa dell'impatto e ha dovuto essere estratto dal suo veicolo dai soccorritori. È stato gravemente ferito e portato in ospedale in ambulanza. Un elicottero di soccorso era presente sulla scena, ma non è stato necessario per ulteriori operazioni di soccorso.

Il tratto dell'autostrada è stato completamente chiuso in entrambe le direzioni per le indagini sull'incidente. L'entità dei danni alla proprietà e la causa dell'incidente saranno ora indagate dalla polizia.

L'incidente è avvenuto nelle vicinanze di Kassel, specificamente sull'autostrada A44, che si trova nello stato tedesco dell'Assia. L'indagine sull'incidente sarà condotta dalla polizia dell'Assia.

