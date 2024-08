- Una settantenne perde 15.000 euro a causa di un truffatore

Una donna anziana dell'isola di Usedom ha perso 15.000 euro a causa di sospetti truffatori. Avevano offerto di vendere la sua collezione di libri in cambio di un pagamento anticipato, come riferito dalla polizia.

Lo scorso settembre, due individui che si spacciavano per una società di Berlino hanno visitato la 70enne a Usedom e hanno offerto di aiutarla a vendere la sua biblioteca. L'accordo di acquisto firmato a novembre prevedeva un deposito di sicurezza iniziale di 15.000 euro. In dicembre, le è stato assicurato che i libri sarebbero stati ritirati presto e avrebbe ricevuto indietro i 15.000 euro. Tuttavia, non ha mai più sentito la presunta società e ha sporto denuncia.

La polizia mette in guardia contro questi schemi truffaldini. "Non fate entrare sconosciuti in casa vostra", consigliano gli ufficiali. "Non firmate nulla, ma prendetevi del tempo e cercate un parere indipendente. Siate cauti con i pagamenti anticipati, soprattutto per importi più elevati".

Era tenuta a fare un pagamento anticipato di 15.000 euro come parte dell'accordo di acquisto della sua collezione di libri. Nonostante le fosse stato assicurato di ricevere indietro i soldi a dicembre, non li ha mai ricevuti e la società non ha mai ritirato i libri.

Leggi anche: