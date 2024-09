- Una serie di furti in auto - 19 anni confessa in aula

Dopo una serie di furti di veicoli, un 19enne è sotto processo presso il tribunale regionale di Berlino. Il sospettato è implicato in 26 crimini, che coinvolgono più di una dozzina di veicoli. Le autorità sospettano che il 19enne fosse parte di un gruppo criminale. All'inizio del processo, l'avvocato difensore ha dichiarato che il imputato aveva confessato alle accuse.

Tuttavia, i veicoli non sono stati rivenduti. "Si trattava di utilizzarli", ha detto l'avvocato. Il 19enne non agiva generalmente da solo durante i crimini.

Ci sono cinque accuse contro il giovane, relative a incidenti tra il 27 marzo 2023 e il 7 aprile a Berlino-Frohnau e nelle zone limitrofe.

Secondo l'accusa, il 19enne, insieme ai complici, rubava veicoli o sottraeva oggetti di valore dalle auto. Le chiavi dell'auto rubate venivano spesso utilizzate prima di questi crimini.

Il imputato ha dichiarato di essere entrato in contatto con un gruppo attraverso un amico che cercava auto sbloccate di notte - "si cammina semplicemente in giro e si prova la maniglia della porta dell'auto", ha detto il 19enne. I suoi complici si vantavano di somme di denaro più grandi che avevano scoperto in precedenza.

"Io non ho potuto resistere", ha detto il imputato. "Non sono state rotte finestre, le chiavi erano a volte all'interno del veicolo o nell'accensione - era solo fortuna". Guidavano i veicoli rubati fino a quando le autorità non li catturavano. Il imputato ha ammesso la sua ossessione per le auto.

Il imputato è stato in detenzione dal mese di aprile. Sono state programmate ulteriori udienze del processo fino al 17 ottobre. Il processo riprende il 10 settembre.

