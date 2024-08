- Una serie di esplosioni innesca discussioni sulla "Mocro-Mafia" nella legislatura statale.

A seguito di una serie di esplosioni, il Partito Socialdemocratico (SPD) nel parlamento regionale di Düsseldorf sta cercando chiarezza sulle azioni intraprese dal governo regionale per contrastare la famigerata "Micro-Mafia". Il partito di opposizione ha presentato ufficialmente le sue domande alla Commissione per la Sicurezza Pubblica.

Come riferito all'Agenzia di Stampa Tedesca, "Le ultime settimane hanno visto una serie di incidenti violenti nella Renania Settentrionale-Vestfalia che si sospetta siano legati a individui associati alla 'Micro-Mafia'". Il SPD vuole scoprire i dettagli, come: "Quali ulteriori misure il governo regionale intende implementare per rafforzare i suoi sforzi contro la criminalità organizzata in generale?"

Riguardo a un poliziotto di Bonn sospettato di essere legato alla "Micro-Mafia", il SPD richiede aggiornamenti sull'inchiesta in corso. Inoltre, il partito di opposizione domanda: "Quali protocolli di sicurezza sono stati messi in atto per proteggersi dai tentativi di criminali o estremisti di violare i dipartimenti di sicurezza?" La Commissione per la Sicurezza Pubblica è prevista per il 5 settembre (a partire dalle 1:30 PM).

La Commissione per la Sicurezza Pubblica è prevista per il 5 settembre (a partire dalle 1:30 PM).

