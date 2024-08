- Una serie animata di successo diventa una serie

Con oltre 1,5 miliardi di dollari di incassi al botteghino, il film d'animazione di Pixar "Inside Out 2" è attualmente il film più redditizio dell'anno di gran lunga. Data la successo commerciale del primo film nel 2015, non sorprende che sia stata annunciata durante la Disney's D23 Expo la notizia seguente: una serie basata sul franchise cinematografico è in sviluppo per Disney+.

Secondo il capo di Pixar Pete Docter (55), la serie sarà uno spin-off intitolato "Dream Productions" e si svolgerà nella mente del personaggio principale, Riley. A differenza del film, la serie si concentrerà sulla "fabbrica dei sogni" invece che sulle emozioni personificate di Riley, aprendo così infinite possibilità di storytelling mentre Riley vive sogni dolci e probabilmente anche incubi.

"Dream Productions" si svolgerà tra il primo e il secondo film, con Riley nella fase cruciale tra infanzia e adolescenza. La serie è attesa per l'anno prossimo, con una data di uscita esatta ancora da annunciare.

"Inside Out 2" è ancora in programmazione nei cinema ma ha già fatto storia. La produzione Pixar è diventata il film d'animazione più redditizio di tutti i tempi, incassando circa 100 milioni di dollari in più rispetto al precedente detentore del record, "Frozen 2". Inoltre, si è guadagnata un posto nella top 10 della classifica di tutti i tempi del botteghino, spingendo "Avengers" al 11° posto.

