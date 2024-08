Intervento del Cancelliere - Una serata di salsicce e tecnologia: Scholz esplora la regione della Ruhr

Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz è previsto in visita nella regione della Ruhr il prossimo lunedì. Il suo itinerario include tappe al parco chimico di Marl, al sito dell'ex Opel a Bochum e a Castrop-Rauxel, come riferito dall'ufficio stampa.

Il focus principale di questo viaggio nella regione industriale ora priva di carbone, che ha ufficialmente smesso di estrarre carbone alla fine del 2018, è la trasformazione. A Bochum, Scholz visiterà il "Quartiere dell'Innovazione Mark 51°7" sul sito dell'ex Opel, considerato uno dei progetti di rigenerazione più riusciti della regione, una "storia di successo che risuona oltre Bochum", come ha dichiarato un rappresentante della città.

Gli inviti per la visita sono stati estesi da diverse persone, tra cui il sindaco di Bochum Thomas Eiskirch (SPD) e l'ex ministro dell'economia del NRW Garrelt Duin, che ha guidato l'Associazione della Ruhr da primavera.

Giro di boa nell'ex stabilimento Opel

Alla fine del 2014, la produzione si è fermata nel sito di Bochum, portando alla perdita di circa 2.500 posti di lavoro. Oggi, l'ex quartier generale dell'Opel si erge orgogliosamente con le lettere "O-Werk". La città ha investito milioni di euro nella ristrutturazione e nello sviluppo del sito di 70 ettari in collaborazione con lo stato e con la partecipazione del costruttore di automobili. Attualmente, vi lavorano circa 3.500 persone e la città pianifica di aggiungere fino a 10.000 posti di lavoro in futuro. Scholz è atteso per visitare un centro nato dall'Università di Ruhr Bochum, dove sono esposti i droni avanzati e la produzione con laser. Un'altra attrazione è la Volkswagen Infotainment GmbH, specializzata in sviluppo del software e connettività del veicolo, e fornitrice di numerosi veicoli VW.

La visita del Cancelliere inizia al parco chimico di Marl, uno dei più grandi impianti chimici della Germania, che si estende su sei chilometri quadrati e offre lavoro a circa 10.000 persone. Sono previste soste in una facility di fotosintesi artificiale in sviluppo da Evonik in collaborazione con Siemens, come confermato da un portavoce di Evonik.

Trasformazione con risorse limitate

In serata, Scholz si recherà a Castrop-Rauxel, dove il sindaco SPD Rajko Kravanja intende affrontare le sfide della regione economicamente svantaggiata insieme all'ingresso obbligatorio nel libro d'oro. Kravanja sottolinea che la sua città serve come "simbolo di trasformazione per gli altri tra bilanci cronicamente vuoti". Egli sottolinea la necessità di espandere i posti nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole superiori per promuovere la coesione, temendo che la città sia attualmente "sovraccarica".

Rilassamento con un barbecue

Dopo una giornata intensa di attività, il Cancelliere si rilasserà in un giardino comunitario a Castrop-Rauxel, che ha vinto una medaglia d'oro al concorso statale nel 2021, secondo la città. Scholz è previsto per discutere con i giardinieri. Dopo l'incontro, è prevista una grigliata in comune, come annunciato.

