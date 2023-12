Una sentenza senza precedenti in Colorado mette i tribunali al centro del destino di Trump il prossimo anno

Anche se la decisione della Corte, che si è pronunciata martedì per 4 a 3, potrebbe non portare alla rimozione dell'ex presidente dal voto in Colorado o in qualsiasi altro Stato - a causa dei previsti ricorsi - la sentenza pone il Paese in un territorio inesplorato, sollevando la scioccante prospettiva che il candidato di uno dei principali partiti possa essere escluso dalla carica.

È forse l'ultimo punto esclamativo a coronamento di un anno di eventi senza precedenti che hanno circondato Trump, ponendo nuove e potenzialmente gravi sfide alla democrazia americana in un anno elettorale tumultuoso da parte di un ex presidente che abbraccia il caos politico.

Al di fuori delle aule di tribunale, Trump ha sempre più abbracciato una retorica incendiaria, pensando di diventare un dittatore se dovesse riprendere il potere l'anno prossimo e lanciando attacchi contro i suoi avversari che ricordano la propaganda nazista. Trump ha ripetuto i suoi commenti incendiari sugli immigrati durante un evento in Iowa martedì sera, respingendo le critiche della campagna di Biden e di altri che lo accusavano di riecheggiare Adolf Hitler.

"È pazzesco quello che sta succedendo. Stanno rovinando il nostro Paese. Ed è vero, stanno distruggendo il sangue del nostro Paese. Ecco cosa stanno facendo. Stanno distruggendo il nostro Paese. Non gli piace che io dica questo", ha detto Trump. "E non ho mai letto il 'Mein Kampf'".

Per i detrattori di Trump, la decisione del Colorado indica che il sistema giuridico sta finalmente iniziando a ritenere l'ex presidente responsabile dei suoi sforzi per ribaltare la sua sconfitta elettorale nel 2020 e dell'attacco al Campidoglio degli Stati Uniti che si è svolto il 6 gennaio 2021.

"Responsabilità per aver incitato all'insurrezione. Era ora", ha scritto il rappresentante Adam Schiff, un democratico della California che ha guidato il primo impeachment della Camera contro Trump.

Ma la sentenza di martedì potrebbe anche contribuire a riportare Trump alla Casa Bianca, incoraggiando i suoi sostenitori che hanno abbracciato il messaggio dell'ex presidente secondo cui le cause penali contro di lui sono ingiustificate e sono una ragione fondamentale per cui dovrebbe tornare al potere. Gli alleati di Trump hanno inveito contro la decisione del Colorado, intervenendo in sua difesa proprio come hanno fatto dopo ognuna delle sue quattro incriminazioni penali di quest'anno.

"I democratici hanno così paura che il presidente Trump vinca il 5 novembre 2024 che stanno tentando illegalmente di toglierlo dalle urne", ha dichiarato in un comunicato la deputata Elise Stefanik di New York, numero 3 dei repubblicani alla Camera.

Anche l'ex governatore del New Jersey Chris Christie, il più importante repubblicano anti-Trump in corsa per la presidenza, ha criticato la decisione del Colorado. "Non credo che sia un bene per il nostro Paese se un tribunale gli preclude la possibilità di votare", ha dichiarato agli elettori del New Hampshire.

Il prossimo anno potrebbe essere uno dei più caotici della storia giuridica americana.

La Corte Suprema degli Stati Uniti dovrà decidere se Trump è eleggibile alla Casa Bianca e se è immune da azioni penali per i suoi sforzi di sovvertire le elezioni presidenziali del 2020.

"Non posso sopravvalutare le conseguenze di questa serata, e voglio anche sottolineare che ora abbiamo due questioni importanti e molto critiche relative all'elezione di Trump che si dirigono verso la Corte. Dovranno decidere su entrambi in un modo o nell'altro", ha dichiarato Joan Biskupic, analista senior della Corte Suprema della CNN.

L'ex presidente è stato incriminato quattro volte, con processi penali che potrebbero svolgersi nello stesso momento in cui sta facendo campagna elettorale contro il presidente Joe Biden e potenzialmente sta lottando in tribunale per tornare al voto.

In un sondaggio del New York Times e del Siena College pubblicato martedì, non è emerso un chiaro leader tra i due, con il 46% di Trump e il 44% di Biden tra gli elettori registrati. Tra coloro che, in questa fase iniziale, sono considerati propensi a votare, Biden ottiene il 47% contro il 45% di Trump. Un dato importante per Trump è che il sondaggio Times/Siena vede l'ex presidente in vantaggio su Biden tra gli elettori registrati che non hanno partecipato alle elezioni del 2020, un dato che rispecchia altri sondaggi recenti, ha scritto Ariel Edwards-Levy della CNN.

Impatto della sentenza senza precedenti

Fino alla sentenza della Corte Suprema del Colorado, i numerosi tentativi di squalificare Trump dal voto non erano riusciti a bloccarlo, poiché un tribunale statale dopo l'altro si era pronunciato contro le cause. Persino in Colorado, il mese scorso il giudice ha concluso che Trump ha partecipato a un'insurrezione, ma che la sezione 3 del "divieto di insurrezione" del 14° emendamento non si applica alla presidenza.

La Corte Suprema del Colorado ha ribaltato questa conclusione martedì. Ora, con questa sentenza senza precedenti, l'idea che i tribunali rimuovano Trump dal voto nel 2024 non è più teorica, ma è una possibilità reale.

Nella sua decisione, la maggioranza della Corte Suprema dello Stato ha scritto di aver avuto "poche difficoltà" a determinare che il 6 gennaio è stata un'insurrezione. La Corte ha stabilito che Trump ha "partecipato" all'insurrezione e che i messaggi di Trump ai suoi sostenitori nel periodo precedente l'attacco al Campidoglio "erano un appello ai suoi sostenitori a combattere e che i suoi sostenitori hanno risposto a tale appello".

I quattro giudici hanno sottolineato che "non giungono a queste conclusioni con leggerezza".

"Siamo consapevoli dell'ampiezza e del peso delle questioni che ci vengono sottoposte", ha scritto la maggioranza della Corte. "Siamo altrettanto consapevoli del nostro solenne dovere di applicare la legge, senza timori o favori, e senza essere influenzati dalla reazione dell'opinione pubblica alle decisioni che la legge ci impone di prendere".

I tre giudici dissenzienti hanno citato diversi motivi di disaccordo con la maggioranza, tra cui le preoccupazioni relative al giusto processo, dato che Trump non è stato condannato per alcun reato legato all'insurrezione. Il Presidente della Corte Suprema Brian Boatright ha scritto nel suo dissenso che ritiene che la legge elettorale del Colorado "non sia stata promulgata per decidere se un candidato ha partecipato a un'insurrezione" e ha detto che avrebbe respinto la sfida all'eleggibilità di Trump.

Trump non è accusato di aver partecipato a un'insurrezione nel caso federale di sovversione elettorale intentato contro di lui all'inizio di quest'anno dal consigliere speciale Jack Smith. Ma le accuse del 6 gennaio riguardano molte delle stesse azioni citate dalla maggioranza della corte del Colorado martedì sera.

Il giudice nel caso di sovversione elettorale federale di Trump aveva fissato la data del processo per il 4 marzo 2024, ma questa è ora sospesa in quanto la Corte d'Appello del Circuito di Washington sta valutando se Trump sia immune e possa essere processato. Nel tentativo di accelerare il processo d'appello, il consigliere speciale ha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di intervenire.

Non è ancora chiaro se questo processo o altre accuse penali contro Trump saranno discusse prima del giorno delle elezioni del prossimo anno.

Ma l'appello del consigliere speciale alla Corte Suprema degli Stati Uniti la scorsa settimana - e il piano di Trump di appellarsi alla decisione del Colorado presso l'alta corte nazionale - significa che i giudici federali sono quasi certi di giocare un ruolo chiave nel destino legale ed elettorale di Trump il prossimo anno.

"Quando Donald Trump era in carica, ogni suo caso, dalla politica dell'amministrazione ai casi di affari propri, che è arrivato in tribunale, è stato sempre molto delicato", ha detto Biskupic, "e questo è particolarmente delicato perché influenzerà il suo processo elettorale".

Fonte: edition.cnn.com