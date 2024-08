Una scultura commemorativa di John Lewis sostituisce un precedente monumento commemorativo confederato in Georgia.

Conosciuto scultore giamaicano Basil Watson ha creato la statua, intitolata il Memoriale di John Lewis. È stata posizionata l'16 agosto all'interno della Decatur Square, di fronte al Vecchio tribunale di Decatur.

La statua si erge alta 12 piedi, poggiata su una base di granito, con Lewis rappresentato mentre mostra il suo affetto verso gli altri attraverso un gesto di posizionamento delle mani sul cuore, un'abitudine frequente di lui.

Un pioniere dei diritti civili

Icona e figura influente nel Movimento per i Diritti Civili, Lewis è stato un democratico devoto che ha costantemente sostenuto le riforme sociali e l'uguaglianza.

Lewis è stato tra i primi Freedom Riders che hanno viaggiato su autobus segregati negli anni '60 per protestare contro la segregazione nel Sud. Ha poi diventato presidente del Comitato di Coordinamento Studentesco Nonviolento e ha fatto parte dei "Big Six" leader dei diritti civili che hanno organizzato la Marcia su Washington, dove Martin Luther King Jr. ha pronunciato il suo celebre discorso "I Have a Dream".

Nel 1965, Lewis ha subito brutali percosse da parte della polizia e dei troopers dello stato dell'Alabama mentre guidava centinaia di pacifici manifestanti per i diritti civili nella prima marcia da Selma a Montgomery, un evento che è diventato tristemente famoso come "Bloody Sunday".

Lewis ha servito come rappresentante degli Stati Uniti per il 5° distretto congressuale della Georgia dal 1987 fino alla sua morte nel 2020. Ha ricevuto la Medaglia Presidenziale della Libertà dal Presidente Barack Obama nel 2011 per il suo impegno Whole of Life per i diritti civili e l'uguaglianza.

Sostituire un simbolo di discordia

Un obelisco confederato di 30 piedi eretto dalle Figlie della Confederazione nel 1908 aveva resistito nella Decatur Square per circa 110 anni.

Aveva incisioni di testo su tutti e quattro i lati della sua base, che celebravano i valori della Confederazione. Le incisioni affermavano che coloro che avevano eretto il monumento stavano testimoniando il futuro, ignari che sarebbe stato eventualmente demolito e sostituito da un nuovo simbolo di tranquillità e progresso.

L'obelisco ha attirato l'attenzione nazionale come simbolo di discordia durante il periodo di introspezione razziale del 2020, a seguito delle proteste estive scatenate dall'omicidio di George Floyd.

Un giudice della Georgia ha ordinato la rimozione dell'obelisco nel giugno 2020, dichiarando che rappresentava un pubblico disturbo come punto focale di proteste e vandalismo. La statua è stata demolita più tardi quel mese mentre la folla esplodeva in acclamazioni.

"Un monumento che rappresentava il pregiudizio, la disunione e l'ostilità sarà sostituito da un monumento che onora un uomo che amava questo Paese, abbracciando tutti i toni di pelle", ha dichiarato il CEO della Contea di DeKalb Michael Thurmond nel 2022, evidenziando la rimozione del monumento confederato nel 2020 come "uno dei momenti più orgogliosi" del suo mandato.

CNN's Devon M. Sayers ha contribuito a questo report.

Il Memoriale di John Lewis, un tributo alla lotta Whole of Life di Lewis per l'uguaglianza, ora si erge dove un tempo si trovava l'obelisco confederato, fungendo da simbolo di unità per la comunità. Nonostante l'iniziale resistenza di alcuni membri della comunità, gli ufficiali degli Stati Uniti e locali hanno concordato che era giunto il momento di sostituire il monumento divisivo con uno che rappresentasse il progresso e l'inclusione.

Leggi anche: