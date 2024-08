Una rissa per soldi di tasca finisce con un'azione della polizia

Una madre di Erfurt ha chiamato la polizia a causa di una discussione animata con il figlio riguardo all'importo della paghetta. Il 15enne ha espresso il suo disappunto per ciò che considerava un importo insufficiente danneggiando i mobili della sua stanza e lanciando oggetti in giro, come hanno riferito i poliziotti. Poiché non voleva calmarsi, la madre ha allertato le autorità.

Gli agenti sono riusciti a mediare una discussione chiarificatrice tra le due parti sabato sera, che hanno definito "negoziazioni salariali" nel loro rapporto. Non ci sono state feriti.

I termini esatti dell'accordo e l'offerta di paghetta che aveva inizialmente fatto infuriare il teenager rimangono ignoti. Tuttavia, un portavoce della polizia ha notato che è molto raro che i genitori chiamino la polizia in una situazione del genere.

Dopo l'accesso di rabbia del teenager, è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine locali. Con il teenager ancora irritato, la polizia ha trattato per una risoluzione pacifica della questione della paghetta.

Leggi anche: