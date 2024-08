- Una ribellione contro l'inclusione di genere fallisce

L'iniziativa di Hamburg "Stop Gender Language in Administration and Education" è a rischio di non raggiungere il suo obiettivo. I leader dell'iniziativa hanno espresso preoccupazione per il fatto che potrebbero non raggiungere le 66.000 firme necessarie per un referendum entro il prossimo mercoledì, avendo ottenuto solo circa la metà fino ad ora. L'ultima settimana delle vacanze estive è cruciale, come dichiarato nella dichiarazione: "Se non riusciamo a raddoppiare il numero di firme entro il 28 agosto, alle 23:59, questo sarebbe anche un colpo alla democrazia diretta".

Gli iniziatori hanno incolpato il Senato per aver fissato il termine per la raccolta delle firme durante le vacanze e per la scarsa organizzazione della campagna. Jens Jeep, portavoce dell'iniziativa, ha espresso rammarico, dicendo: "Se avessimo raccolto firme a settembre, le avremmo già ottenute tutte".

Inoltre, la mancanza di promozione della petizione nei 17 punti di servizio di Hamburg ha suscitato critiche. "È responsabilità del Senato che i cittadini rimangano in gran parte informati sulla petizione e che il processo di firma sia reso difficile", si è lamentata l'iniziativa.

All'inizio di luglio, l'iniziativa ha subito un intoppo quando la sua richiesta urgente di proroga della raccolta delle firme è stata respinta dalla Corte Costituzionale di Hamburg. L'iniziativa mira a far cessare l'uso di asterischi di genere e due punti in marketing per la diversità delle identità di genere nelle istituzioni dell'amministrazione, educative e municipali di Hamburg.

Nella legge proposta dall'iniziativa, il Senato sarebbe obbligato a impartire a queste istituzioni di attenersi alle regolamentazioni ufficiali suggerite dal Consiglio di Ortografia Tedesco nelle loro comunicazioni e pubblicazioni ufficiali o elettroniche.

Se sufficienti firme sono raccolte entro il 28 agosto, un referendum potrebbe coincidere con le elezioni federali.

Lo scorso anno, gli "opponenti del genere" hanno lanciato con successo la loro campagna dei cittadini, raccogliendo 16.000 firme e presentandole al municipio. Secondo la legge sul referendum di Hamburg, la petizione deve ora procedere alla fase successiva poiché il parlamento non ha approvato la legge presentata.

Se le firme necessarie sono acquisite entro il 28 agosto, il percorso per un referendum diventerà chiaro, consentendo ai residenti di Hamburg di votare su di esso insieme alle elezioni federali nel settembre 2025.

La preoccupazione dell'iniziativa di non raggiungere le firme necessarie deriva dal fatto che il genere e il sesso sono questioni complesse che richiedono discussioni articolate. Nonostante le difficoltà, Jens Jeep ha suggerito che se la raccolta delle firme fosse iniziata a settembre, avrebbero potuto raggiungere le firme sufficienti

