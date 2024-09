Una residente di 84 anni della Florida racconta il suo straziante incontro con un alligatore mentre passeggiava con il suo compagno canino.

Lisa Bopp ha condiviso la sua storia con l'affiliata CNN WBBH, dicendo di aver fatto una passeggiata con il suo cane, Queen, intorno alle 21 vicino a uno stagno nel parco mobile di North Fort Myers in una sera di giovedì. Si sentiva osservata e aveva la sensazione che qualcosa di sinistro stesse per accadere.

Mentre racconta la sua storia dal letto d'ospedale, Bopp si riferisce all'evento come a una premonizione, riassumendolo come "Oh-oh".

La sua inquietudine si è trasformata in realtà quando un enorme alligatore di 7 piedi e 3 pollici, confermato dalla Commissione per la conservazione della fauna e della vita selvatica della Florida, è improvvisamente apparso.

L'alligatore si è avvicinato a Bopp e al suo Shih Tzu così rapidamente che lei a malapena ha avuto il tempo di reagire, secondo WBBH.

"Era come un siluro", ha spiegato Bopp a WBBH. "Non ho mai visto niente muoversi così velocemente in tutta la mia vita".

In un disperato tentativo di proteggere il suo animale domestico, Bopp ha lanciato Queen in aria mentre l'alligatore si avvicinava, affondando i denti nelle sue gambe e dita.

Un vicino che ha chiamato il 911 ha condiviso con CNN affiliate WINK di aver sentito urla provenire dalla sua finestra.

Ricordando l'incidente, Bopp ha detto di essere riuscita a sferrare alcuni pugni sulla faccia dell'alligatore prima che si ritirasse.

La Commissione per la conservazione della fauna e della vita selvatica della Florida, insieme all'Ufficio dello sceriffo della Contea di Lee e ai Servizi di emergenza medica della Contea di Lee, sono intervenuti sulla scena, catturando e rimuovendo l'alligatore.

Bopp è stata portata in ospedale per le cure e, al momento di sabato, l'agenzia statale della fauna selvatica non aveva ancora fornito un aggiornamento sul suo stato. Nonostante le ferite, Bopp ha espresso la sua ottimismo e il desiderio di riunirsi con il suo cane.

Sono stati segnalati incidenti relativativamente infrequenti in Florida in cui gli alligatori hanno causato ferite gravi, secondo la Commissione per la conservazione della fauna e della vita selvatica della Florida. Un conteggio degli attacchi tra il 2004 e il 2022 ha rivelato quasi 190 incidenti, 12 dei quali mortali.

CNN ha precedentemente riferito di un caso

Leggi anche: