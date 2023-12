Una relazione non così speciale: La storia a scacchiera dei proprietari statunitensi che investono nel calcio inglese

I tifosi sostengono che il loro approccio distaccato dimostra che i proprietari statunitensi comprendono poco o nulla del motivo per cui i tifosi del calcio inglese tengono così tanto ai club che sostengono.

Un ex amministratore delegato del Manchester United, Peter Kenyon, è d'accordo con questa descrizione dei proprietari della sua ex squadra.

"Non credo che i Glazer sappiano davvero cosa sia il calcio", ha detto Kenyon al podcast Business of Sport di The Athletic il mese scorso, riferendosi ai proprietari del Manchester United.

"Non sono sicuro che le persone che sono in quel club ora sappiano cosa sia il club".

Il rinvio della partita di domenica tra Manchester United e Liverpool a causa delle proteste dei tifosi - che a volte sono diventate brutte - ha messo in evidenza l'insoddisfazione di molti sostenitori per il modo in cui la famiglia Glazer ha gestito la squadra di maggior successo della Premier League.

La polizia stima che oltre 1.000 manifestanti abbiano invaso il campo dello stadio Old Trafford dello United prima della partita contro il Liverpool.

Circa 200 persone si sono riunite anche fuori dal Lowry Hotel di Salford, dove i giocatori dello United alloggiavano prima della partita, per protestare contro i proprietari statunitensi del club.

In risposta alla protesta, il Manchester United ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che: "Il club non vuole vedere puniti i manifestanti pacifici, ma lavorerà con la polizia per identificare coloro che sono coinvolti in attività criminali, ed emetterà anche le proprie sanzioni a qualsiasi abbonato o membro identificato... Restiamo impegnati nel dialogo e nell'impegno con i nostri tifosi attraverso il Fans forum e altri canali appropriati".

Il malcontento dei tifosi dello United nei confronti dei Glazer si è intensificato dopo che il mese scorso sei dei principali club inglesi hanno firmato per entrare a far parte della European Super League (ESL), una competizione multimiliardaria composta da 12 tra le più grandi squadre del calcio europeo. Il Manchester United era uno dei 12 club.

Sebbene l'iniziativa sia fallita meno di 48 ore dopo il suo annuncio, la mancanza di consultazione dei tifosi ha galvanizzato molti sostenitori - non solo dello United - che sono intenzionati a riconquistare una parvenza di controllo su ciò che pagano per vedere.

I sei membri fondatori della Premier League alla fine si sono ritirati dall'ESL, a cominciare da Chelsea e Manchester City, in seguito alle diffuse critiche dei tifosi, dei media, dei politici e persino dei reali.

Il coinvolgimento dell'Arsenal e del Liverpool nel progetto fallito della Super League ha anche scatenato il malcontento dei tifosi nei confronti dei rispettivi proprietari, Kroenke e Henry, e del presidente del Liverpool, Tom Werner.

L'Arsenal, ad esempio, fa pagare ai tifosi fino a 132 dollari per assistere a una partita.

Lunedì la Premier League ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosceva "la forza dei sentimenti e il diritto dei tifosi di sapere cosa sta accadendo" quando ha affrontato le proteste all'Old Trafford.

"Ci impegniamo a mantenere uno stretto dialogo con i tifosi e i loro rappresentanti, mentre lavoriamo con la FA e il governo per individuare soluzioni, ma chiediamo che tutte le proteste siano pacifiche", ha aggiunto il comunicato.

La CNN ha contattato la famiglia Glazer, Kroenke e Henry per un commento.

LEGGI: "Tu non sei, non puoi, e io sono sempre stata, posso, e lo farò": Isha Johansen sulla sua ascesa nei corridoi del potere della FIFA

Il debito

Da quando ha rilevato il Manchester United nel 2005, la famiglia Glazer - che possiede anche i Tampa Bay Buccaneers della NFL - non ha mai conquistato i tifosi.

"Dopo sedici anni, nessun membro della famiglia Glazer ha mai avuto una conversazione con noi", ha dichiarato lunedì il Manchester United Supporters Trust (MUST), un gruppo di oltre 200.000 sostenitori del club, in un comunicato.

Quando la famiglia Glazer ha rilevato il club, i tifosi che hanno parlato con la CNN temevano che il club sarebbe stato appesantito dai debiti e che la famiglia fosse interessata solo al suo marchio, rivaleggiato solo con il Real Madrid, e ai ricavi. Prima dell'acquisto da parte dei Glazer, il Manchester United era un club privo di debiti.

Secondo gli ultimi conti del club pubblicati il 4 marzo 2021, il debito netto del club è di 630,7 milioni di dollari (455,5 milioni di sterline). Nel dicembre 2019, prima dell'inizio della pandemia di coronavirus, il debito netto del club aveva raggiunto i 283,16 milioni di dollari (203,6 milioni di sterline).

La priorità dei Glazer è il successo sul campo e la famiglia può vantare un investimento netto di 240,3 milioni di dollari (200 milioni di euro) in acquisizioni di giocatori negli ultimi due anni, più di qualsiasi altro grande club europeo. Dal 2013 ha totalizzato oltre 1,081 miliardi di dollari (900 milioni di euro).

Quella di domenica non è stata la prima volta che i tifosi dello United hanno organizzato una protesta. Nel 2010, il MUST ha organizzato una protesta in cui i tifosi hanno indossato sciarpe verdi e oro per le partite, i colori originali del club, abbandonando l'ironico colletto rosso e bianco.

Mentre i Glazer sottolineano l'aumento vertiginoso dei ricavi commerciali del club, MUST chiede un modello di proprietà più orientato ai tifosi dopo le proteste di domenica.

Nella sua dichiarazione di lunedì, il MUST ha delineato un piano in quattro punti per "riequilibrare l'attuale struttura proprietaria a favore dei tifosi", chiedendo una risposta ai Glazer entro venerdì.

Parte del piano prevedeva un "piano di azioni" che avrebbe dato ai tifosi diritti di voto simili a quelli della famiglia Glazer.

Uno dei punti prevede che ai tifosi del Manchester United venga offerta l'opportunità di acquistare azioni del club da parte della famiglia Glazer fino a quando non saranno "ridotti a una minoranza o addirittura saranno acquistati del tutto".

Questo tipo di modello strizza l'occhio alla regola del 50+1 prevalente nel calcio tedesco, dove gli investitori esterni e i partner commerciali - come Audi o Adidas - non sono autorizzati ad acquisire il controllo, garantendo invece che i soci, spesso anche tifosi, mantengano la maggioranza della proprietà dei club.

LEGGI: "Quando ci uniamo è potente", dice Thierry Henry a proposito dell'oscuramento dei social media

Genio fuori dalla bottiglia

Mentre il Manchester United e i Glazer sono attualmente sotto i riflettori, nelle ultime settimane i tifosi hanno indirizzato la loro rabbia verso altri proprietari statunitensi a causa della loro partecipazione all'ESL.

Per quanto riguarda l'Arsenal, qualche fine settimana fa si sono svolte delle proteste fuori dall'Emirates Stadium di Londra per chiedere a Kroenke di vendere le sue azioni del club.

Sebbene Daniel Ek, tifoso dell'Arsenal e fondatore di Spotify, abbia annunciato l'intenzione di presentare un'offerta per il club, Kroenke ha ribadito che non c'è alcuna intenzione di vendere.

Al Liverpool, che si è fatto vanto dello stretto legame con i suoi tifosi - simboleggiato dallo slogan "This Means More" - la notizia dell'adesione del club all'ESL non è stata accolta bene.

In seguito, in un video pubblicato sui social media del Liverpool, il proprietario del club Henry, ritenuto uno dei principali promotori della Super League, ha fatto una figura contrita.

"Nelle ultime 48 ore, siete stati molto chiari sul fatto che la cosa non sarebbe stata accettata. Vi abbiamo ascoltato. Vi ho sentito. E voglio scusarmi con Jurgen [Klopp, manager], Billy [Hogan, CEO], con i giocatori e con tutti coloro che lavorano duramente al Liverpool per rendere orgogliosi i nostri tifosi", ha detto Henry, proprietario dei giganti della MLB Boston Red Sox. Non hanno alcuna responsabilità per questa interruzione".

"Sono stati i più danneggiati, e ingiustamente. Questo è ciò che fa più male. Amano il loro club e lavorano per rendervi orgogliosi ogni singolo giorno. So che l'intera squadra del Liverpool ha la competenza, la leadership e la passione necessarie per ricostruire la fiducia e aiutarci ad andare avanti".

Joseph DaGrosa, investitore statunitense e presidente del Kapital Football Group, che in passato ha avuto a che fare con club della Premier League, sostiene che gli attuali proprietari si sono trovati in difficoltà perché "considerano la proprietà di un club come se fosse una qualsiasi altra attività commerciale, cioè con il fine del profitto in testa".

"Non abbiamo mai creduto che la Super League sarebbe andata avanti perché sapevamo che non avrebbe avuto il sostegno dei tifosi", ha dichiarato DaGrosa alla CNN Sport.

"Sebbene non siamo stati affatto sorpresi dalla risposta effettiva dei tifosi, siamo rimasti sorpresi dalla rapidità con cui la situazione è degenerata e dalle proteste che hanno avuto luogo".

Visita CNN.com/sport per ulteriori notizie, articoli e video.

I risultati specifici che i tifosi in protesta vogliono ottenere variano.

Alcuni vorrebbero vedere proprietari diversi nei loro club, mentre altri vorrebbero che il modello di proprietà 50+1 utilizzato in Germania venisse implementato nel Regno Unito, ma il messaggio è chiaro: basta con la percepita spoliazione dei club o con proprietari che si concentrano esclusivamente sulla generazione di ricavi.

Non è chiaro se il governo britannico interverrà per attuare una legislazione che modifichi il tessuto delle leggi sulla proprietà del calcio.

Tuttavia, ciò che le ultime settimane hanno dimostrato è che il genio è uscito dalla bottiglia: i tifosi vogliono che i club inglesi li ascoltino davvero.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com