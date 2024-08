- Una recente ricerca degli Stati Uniti rivela i periodi in cui le persone invecchiano più rapidamente.

Uno studio recente dell'Università di Stanford ha attirato l'attenzione di coloro che accumulano creme anti-rughe. Pubblicato sulla rivista "Nature Aging" incentrata sulla ricerca sull'invecchiamento, lo studio intitolato "Dinamica non lineare dei profili multi-omics durante l'invecchiamento umano" getta luce su un aspetto meno esplorato dell'invecchiamento.

Tipicamente, gli scienziati hanno principalmente concentrato sui cambiamenti lineari durante il processo di invecchiamento, secondo gli autori dello studio. Ciò implica che l'invecchiamento viene visto come un processo che segue una linea retta senza significative deviazioni. Tuttavia, lo studio evidenzia che alcune malattie legate all'età e il rischio di mortalità raggiungono picchi in specifici stadi della vita, rendendo necessarie ricerche sui cambiamenti non lineari.

Per un periodo di diversi anni, i ricercatori hanno analizzato i dati di 108 partecipanti di età compresa tra 25 e 75 anni, residenti in California, USA. Sono stati prelevati campioni di sangue e feci ogni 3-6 mesi, mentre tamponi sono stati prelevati dalla pelle, dalla bocca e dal naso. Il protocollo di studio era completo.

L'invecchiamento non è un processo graduale

Lo studio ha analizzato oltre 135.000 caratteristiche biologiche, con un totale di miliardi di punti dati. Addirittura l'81% di queste molecole ha mostrato cambiamenti non lineari. Secondo Michael Snyder, autore principale dello studio e geneticista dell'Università di Stanford, gli esseri umani invecchiano in modo improvviso piuttosto che graduale. "Non evolviamo gradualmente nel tempo, ma piuttosto ci sono significativi spostamenti", spiega Snyder.

Questi spostamenti erano particolarmente evidenti nei partecipanti di 44 e 60 anni. Ad esempio, i cambiamenti metabolici nell'alcol e nel grasso si sono verificati nei partecipanti sulla quarantina, mentre le funzioni cardiovascolari sono cambiate in quelli di 60 anni. Questi modelli erano evidenti in entrambi i sessi, sorprendendo gli autori dello studio.

Tuttavia, non c'è motivo di panico. "Sto fortemente sostenendo l'adattamento del nostro stile di vita mentre siamo ancora in buona salute", dice Snyder. Ciò significa che coloro che si esercitano, mantengono una dieta bilanciata e si prendono cura di sé stessi possono ridurre significativamente questi "scatti" dell'invecchiamento.

I risultati dello studio suggeriscono che l'adozione di misure di salute e sicurezza che si concentrano sui cambiamenti non lineari durante specifici stadi della vita potrebbe potenzialmente mitigare le malattie legate all'età. Abbracciando uno stile di vita sano, come l'esercizio regolare, una dieta bilanciata e una buona cura di sé stessi, si può contribuire significativamente a minimizzare questi effetti improvvisi dell'invecchiamento, allineandosi ai principi di salute e sicurezza.

