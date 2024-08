- Una ragazza annegata nell' Elba non è ancora stata trovata

Ancora una settimana dopo l'incidente tragico di annegamento sulla spiaggia dell'Elba di Amburgo, il corpo della ragazza annegata non è stato ancora ritrovato. "Non posso fornire alcuna nuova informazione, incluso il recupero della bambina di 10 anni", ha detto un portavoce della polizia all'agenzia stampa tedesca.

La bambina era annegata nell'Elba lo scorso giovedì proprio davanti ai suoi genitori sulla riva del Falkensteiner a Blankenese e non è più riemersa. Un'operazione di ricerca su larga scala che coinvolgeva la polizia, i vigili del fuoco e l'Associazione tedesca di salvataggio (DLRG) con barche, subacquei e elicotteri è stata interrotta dopo ore di ricerca infruttuosa.

Il portavoce della polizia non ha potuto fornire informazioni sulla durata media per cui i corpi riaffiorano nell'Elba, poiché questi dati non vengono raccolti. Lo scorso anno, un 15enne è annegato nella stessa area della riva del Falkensteiner e il suo corpo è stato ritrovato solo una settimana dopo. Solo poche settimane prima, un 16enne era annegato mentre nuotava nell'Elba.

Gli incidenti mettono in evidenza i pericoli del nuoto nell'Elba

Gli incidenti mettono in evidenza "che il nuoto o il bagno in diversi punti dell'Elba comporta un certo rischio", ha detto il portavoce della polizia. "Tuttavia, le capacità di nuoto delle persone coinvolte sembrano aver giocato un ruolo in alcuni casi. Questo vale generalmente per il nuoto in acque naturali".

Le autorità hanno messo in guardia per anni contro il nuoto nell'Elba a causa dei pericoli rappresentati dalle correnti e dai mulinelli. "La marea e gli effetti del traffico navale, con forti risucchi e onde, portano a correnti che nemmeno i nuotatori esperti possono resistere", avverte l'autorità ambientale sul suo sito web. All'inizio della marea, la velocità di flusso è di circa 4,5 chilometri orari, o 1,2 metri al secondo. Un nuotatore esperto può raggiungere al massimo circa 3 chilometri orari.

Inoltre, la scarsa visibilità nell'Elba rende le operazioni di ricerca e soccorso in situazioni di emergenza molto difficili. "Il bagno rende impossibile riconoscere gli ostacoli e le zone basse".

La polizia continua a monitorare l'Elba in cerca di eventuali segni della bambina scomparsa, data la pericolosità delle correnti e dei mulinelli del fiume. Nonostante i loro sforzi, il corpo della bambina di 10 anni non è ancora stato ritrovato e il portavoce della polizia esorta alla prudenza quando si nuota nell'Elba.

