Una quantità illegale di cannabis trovata su un 25enne a Halle

La polizia ha trovato diversi chili di marijuana in un 25enne durante una perquisizione a Halle (Saale). Lunedì, gli agenti hanno perquisito due appartamenti e un capanno in giardino sulla base di una segnalazione, come ha dichiarato una portavoce della polizia martedì. Gli agenti hanno sequestrato circa 1,5 chilogrammi di cime di marijuana, 2,2 chilogrammi di piante di marijuana essiccate e alcune dosi di hashish. Questa quantità supera il limite consentito di possesso. Inoltre, l'uomo era in possesso di un machete. Sono ora in corso indagini contro il 25enne.

Dal 1° aprile di quest'anno, il possesso di determinate quantità di marijuana, la coltivazione privata e il consumo della droga in pubblico sono stati legalizzati a livello nazionale per gli adulti di età superiore ai 18 anni, a determinate condizioni. Non è possibile portare più di 25 grammi in pubblico o più di 50 grammi in casa. Sono consentite tre piante nell'area abitativa. Le violazioni possono essere punite con una multa salata.

Il 25enne, accusato di aver superato il limite di possesso di marijuana, sarà processato davanti alla Corte di Giustizia. Nonostante la recente legalizzazione della marijuana per gli adulti, i limiti di possesso restrittivi sono ancora in vigore per prevenire abusi.

