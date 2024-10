Una prossima cometa sarà visibile senza bisogno di alcun telescopio.

Non solo per gli appassionati di astronomia, a metà ottobre si può ammirare uno spettacolo nel cielo notturno. Il cometa Tsuchinshan-Atlas si sta avvicinando alla Terra e può essere osservato a occhio nudo. Dopo aver già attraversato il Sole, la sua coda potrebbe essere particolarmente visibile.

Questo visitatore celeste, proveniente dalle regioni più remote del nostro sistema solare, sarà facilmente visibile dalla Germania con l'occhio nudo. Conosciuto anche come C/2023 A3, il cometa Tsuchinshan-Atlas si sta dirigendo verso la Terra. All'inizio, avvistarlo dalla Germania potrebbe essere più adatto agli astronomi amatoriali più esperti, come sottolinea Carolin Liefke del Haus der Astronomie di Heidelberg. Dal'inizio della settimana fino al weekend, questo corpo celeste può essere visto nell'est prima dell'alba, con la visibilità che migliora con il passare dei giorni.

Grazie al suo avvicinamento: tra il 5 o 6 ottobre, il cometa scomparirà dal cielo all'alba e si avvicinerà al Sole per alcuni giorni prima di ricomparire nella sera. Il suo percorso intersecherà la visuale del Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) durante questa fase. L'osservazione è possibile solo attraverso il satellite, poiché il Sole accecante è nascosto da un disco al centro dell'immagine durante la registrazione.

Intorno all'11 ottobre, il visitatore dovrebbe essere facilmente visibile in Germania con l'occhio nudo - una vista non ostacolata verso ovest nel crepuscolo serale è ideale, soprattutto da un luogo poco illuminato. Data la recente passagem del cometa vicino al Sole e la conseguente perdita di materiale, la sua coda potrebbe apparire particolarmente luminosa, suggerisce Liefke.

Il periodo di osservazione ottimale è previsto dal 12 al 14. Il 13 ottobre, il cometa raggiungerà il punto più vicino alla Terra, a circa 70 milioni di chilometri - circa metà della distanza tra la Terra e il Sole. Da novembre in poi, è improbabile che rimanga visibile a occhio nudo. Tuttavia, la visibilità esatta non può essere preveduta con certezza, sottolinea Liefke.

Tsuchinshan-Atlas è stato identificato all'inizio del 2023 - il suo nome deriva dalle installazioni del telescopio in Cina e in Sud Africa che lo hanno avvistato per primi. Questo corpo celeste appartiene alla categoria dei cometi non periodici, che se tornano lo fanno dopo intervalli di tempo molto più lunghi. "Tsuchinshan-Atlas sembra improbabile che torni a breve", commenta Liefke. Originario della nube di Oort, un'estensione di oggetti dispersi situati ai bordi più esterni del nostro sistema solare, l'ultima volta che è stato osservato un livello di luminosità simile è stato durante l'estate del 2020 dal cometa Neowise (C/2020 F3).

