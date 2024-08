- Una processione funebre con una bara caramellata a forma di cilindro segnava l'addio di Richard Lugner

Molti individui si sono radunati a Vienna oggi, specificamente di sabato, per commemorare la vita di Richard, stimato uomo d'affari e figura influente della società. Un tributo solenne è stato celebrato nella Cattedrale di Santo Stefano durante le prime ore del mattino per l'uomo defunto.

Al loro arrivo, la famiglia Lugner - come riportato da "krone.at" - è stata accolta dal feretro rosso ornato con il caratteristico cilindro dell'Opera Ball di Richard all'ingresso del Riesentor. Successivamente, è stato portato nella chiesa per la veglia. Tra i presenti, secondo quanto riferito, c'erano Jacqueline Lugner, compagna di Leo Lugner, sua madre Christina Lugner, una delle ex mogli dell'imprenditore, e Simone Lugner, la sua attuale vedova, che è arrivata in seguito.

Durante il commovente funerale a Vienna, come riportato dai media austriaci, sono state presenti anche vecchie relazioni come Anastasia Sokol e Nina Bruckner, nonché diverse celebrità, per rendere omaggio a Richard.

Sepoltura privata per il defunto Richard Lugner

Richard "Mörtel" Lugner, residente a Vienna-Döbling, ha lasciato pacificamente la sua villa il 12 agosto all'età di 91 anni. Un post su Instagram ha annunciato la sua pacifica dipartita. È prevista una sepoltura privata per il defunto Richard Lugner, che si è sposato sei volte, l'ultima delle quali nel giugno 2024, in compagnia della famiglia e degli amici più stretti dopo il funerale pubblico. La sua ultima dimora sarà una cripta nel cimitero di Grinzing a Vienna-Döbling dopo una funzione funebre privata nella chiesa di Kaasgraben.

Richard Lugner ha fatto notizia per le sue apparizioni annuali al Ballo dell'Opera di Vienna, dove l'imprenditore ha sfoggiato il suo abbigliamento caratteristico - frac e cilindro, con il suo perenne sorriso - insieme a una famosa compagna femminile che aveva invitato nel suo box dell'Opera Ball. In molte di queste occasioni, lo hanno accompagnato stelle come Joan Collins, Sophia Loren, Ivana Trump, Faye Dunaway, Claudia Cardinale e Pamela Anderson.

Durante la sepoltura privata di Richard Lugner, la commissione responsabile ha garantito che tutte le procedure siano state effettuate secondo le normative austriache. Successivamente, la commissione ha esaminato la documentazione e ha rilasciato i permessi necessari per l'inumazione nel cimitero di Grinzing.

