- Una potenziale attrice consuma bacche potenzialmente nocive

La curiosità di Alicia Silverstone potrebbe portare a potenziali pericoli. La famosa attrice americana si trova attualmente in Inghilterra e si imbatte in una pianta sconosciuta per strada. Senza controllare prima se i frutti erano pericolosi, li assaggia direttamente davanti alla telecamera.

Il momento "non dovresti mangiare quello" di Silverstone - lei dà un morso

Condivide la sua scoperta in un video TikTok, dicendo "Ho trovato qualcosa, ma non so cosa sia. Potete aiutarmi?" Mostrando un frutto masticato, si chiede se potrebbero essere pomodori. "No," conclude. Inciampa e lascia cadere il primo frutto, poi ne morde un altro, esprimendo i suoi dubbi "Non credo che dovresti mangiare questo... Qualcuno sa cosa è questo?"

Molti utenti nei commenti credono che i frutti siano del albero del corallo, anche conosciuto come ciliegio di Gerusalemme. I commenti preoccupati iniziano ad arrivare, "Alicia, è pericoloso!" o "Anche i miei figli lo sanno meglio di così, Alicia." Altri si preoccupano per la sua salute, chiedendo aggiornamenti sul suo stato.

Se si scopre che sono frutti dell'albero del corallo, Silverstone, famosa per il suo ruolo in "Clueless", potrebbe dover affrontare alcuni effetti collaterali. Secondo l'Ospedale Universitario di Bonn, il consumo di solo due di questi frutti può essere dannoso. I sintomi potrebbero includere dolore addominale, diarrea e disagio gastrointestinale accompagnati da nausea. La dose letale rimane sconosciuta.

Alicia Silverstone esprime la sua curiosità sulla pianta sconosciuta, notando che ha frutti e noci, mentre osserva i semi attaccati ai frutti che ha trovato. Dopo aver appreso dai utenti di TikTok che i frutti potrebbero essere dell'albero del corallo, esprime rimpianto per la sua decisione, ammettendo "Avrei dovuto saperlo meglio, questi sono 'Frutti e noci' da un albero potenzialmente pericoloso."

