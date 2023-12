Una pietra miliare della musica raggiunta quest'anno rivela molto di come gli Stati Uniti stiano cambiando

Un numero record di canzoni in lingua spagnola è entrato nella classifica Billboard Hot 100 di quest'anno, e un numero record è anche entrato nella top 10 di tale classifica.

"È emozionante.... Non pensavo che un tale cambiamento fosse possibile", afferma Leila Cobo, chief content officer di Billboard per la musica latina.

Non molto tempo fa, gli artisti latini dovevano realizzare album crossover in inglese se volevano conquistare il grande pubblico statunitense.

Ora gli esperti dicono che qualcosa di significativo sta cambiando. Le classifiche delle canzoni in lingua spagnola di star come Bad Bunny, Karol G e Peso Pluma rivelano molti cambiamenti nell'industria musicale e negli Stati Uniti.

La musica in streaming ha cambiato le carte in tavola

La prima canzone in lingua spagnola a entrare nella top 10 della classifica Hot 100 di Billboard fu una versione della classica canzone cubana "Guantanamera" eseguita da The Sandpipers, un gruppo folk americano. Era il 1966.

All'epoca, negli Stati Uniti vivevano solo 8,5 milioni di latinos. Oggi sono quasi 64 milioni e rappresentano circa il 19% della popolazione totale.

E sono molto più numerose le canzoni in lingua spagnola che entrano nella classifica Billboard Hot 100, che utilizza i dati di vendita, radio e streaming per classificare ogni settimana i brani più venduti negli Stati Uniti.

Quest'anno, un numero record di 98 canzoni in lingua spagnola è entrato nella classifica di Billboard, e sei sono entrate nella top 10, secondo Xander Zellner, analista senior di classifiche e dati di Billboard che ha recentemente analizzato la storia delle canzoni non inglesi nella classifica.

Si tratta di un salto enorme rispetto a pochi anni fa. Nel 2015, solo due canzoni in lingua spagnola sono entrate nella Hot 100, afferma Zellner.

L'ascesa delle piattaforme di musica in streaming e la loro inclusione nei calcoli di Billboard hanno giocato un ruolo importante, afferma Cobo, e stanno cambiando il modo in cui alcuni vedono la musica latina.

La gente si comporta come se la musica latina fosse nata all'improvviso cinque anni fa, quando invece c'è una fiorente attività musicale latina che è sempre stata ampiamente sottovalutata". Ora è impossibile ignorarla. È una forza importante", dice.

E il pubblico latino non è l'unico ad ascoltare.

Secondo Cobo, le ricerche hanno dimostrato che i membri della generazione Z sono più aperti ad ascoltare musica in altre lingue.

Le generazioni più giovani non si pongono il problema del "Oh mio Dio, è in spagnolo". Non gli importa", dice Cobo. "Se è buono, gli piace. Se li coinvolge, li ascoltano". La musica è musica".

L'era del 'crossing over' potrebbe essere finita. Secondo un esperto, gli artisti stanno seguendo un percorso diverso

Alcune delle star più note della musica latina sono stati i cosiddetti "artisti crossover" che hanno registrato in inglese per raggiungere un pubblico più ampio. Basti pensare al successo di Ricky Martin del 1999 "Livin' la Vida Loca" o alla canzone di Shakira del 2001 "Whenever, Wherever".

Ma negli ultimi anni è emerso un altro percorso verso la celebrità, secondo Christopher J. Westgate, professore e studioso di media presso la Johnson & Wales University di Rhode Island.

Invece di "crossover", Westgate dice di usare il termine "cross under".

"In passato, con gli artisti crossover c'era una promozione molto calcolata e guidata dall'industria. Questo avveniva nel tempo e lo si poteva osservare. Era visibile. Ora, invece, credo che la promozione avvenga più dal basso verso l'alto che dall'alto verso il basso", afferma. "Bad Bunny, per esempio, è partito da Porto Rico, imbustando generi alimentari, ha fatto parte della scena musicale underground ed è cresciuto fino a diventare la più grande pop star del mondo".

Secondo Westgate, gli artisti "cross-under" non si preoccupano delle pressioni dell'industria che in passato spingevano i cantanti a registrare in inglese.

"Shakira prendeva lezioni di inglese per perfezionare la sua pronuncia al fine di passare all'estero, mentre oggi Bad Bunny, J Balvin o Rosalia se ne fregano. Registrano in spagnolo e hanno un successo incredibile".

O, come ha detto lo stesso Bad Bunny in un'intervista con Trevor Noah diversi anni fa: "Perché devo cambiare? Nessuno ha mai detto a un artista gringo che devi cambiare. Io sono così. Questa è la mia musica. Questa è la mia cultura. Se non vi piace, non ascoltatemi. Se ti piace, lo sai".

Gli artisti latini puntano su collaborazioni e autenticità

José Valentino Ruiz, professore assistente presso la Scuola di Musica dell'Università della Florida e quattro volte vincitore di un Latin Grammy Award per il suo lavoro da solista e in collaborazione, vede anche un altro fattore che contribuisce all'ascesa della musica latina.

"L'industria della musica latina è più connessa e più accessibile per collaborare rispetto alla burocrazia che esiste per altri generi", afferma. "La maggior parte degli artisti latinoamericani sono indipendenti, quindi possono scegliere liberamente con chi collaborare".

Le collaborazioni hanno portato la musica latina a un pubblico più vasto che altrimenti non l'avrebbe incontrata.

E Ruiz sostiene che l'autenticità degli artisti latini risuona anche con il pubblico.

Non hanno paura di dire: "Ehi, gente, mi sto svegliando in questo momento", di mostrarsi in pigiama, di fare una passeggiata, di essere vulnerabili come esseri umani, invece di essere di plastica".

La musica regionale messicana è salita alla ribalta

Il prolifico catalogo di Bad Bunny e il suo talento nel creare successi di genere che mescolano influenze trap, reggaeton e rock hanno portato il musicista portoricano nelle classifiche di Billboard per diversi anni. Le sue canzoni costituiscono 27 dei titoli in lingua spagnola presenti nella Hot 100 del 2023. Ma quest'anno, musicisti di un genere completamente diverso si stanno unendo a lui sotto i riflettori.

Secondo Billboard, il pubblico della cosiddetta "musica regionale messicana" sta crescendo rapidamente.

Il termine viene utilizzato dall'industria musicale per descrivere le ballate, i corridos e le canzoni mariachi che hanno radici nelle comunità su entrambi i lati del confine tra Stati Uniti e Messico.

Secondo Zellner, quest'anno 37 canzoni di questo genere sono entrate nella classifica Hot 100, rispetto alle due del 2022 e alle quattro del 2021. Prima di quell'anno, le canzoni regionali messicane non erano mai entrate in classifica.

Peso Pluma, la cui collaborazione con Eslabón Armado, "Ella Baila Sola", è entrata nella top 10 della classifica Hot 100, è diventato il primo artista messicano regionale a esibirsi al "Tonight Show" della NBC quando è salito sul palco in aprile.

Si è inoltre esibito al Coachella e ha registrato il tutto esaurito nel suo tour negli Stati Uniti. Delle 98 canzoni in lingua spagnola entrate nella Hot 100 di quest'anno, 22 erano dell'artista messicano.

Westgate sostiene che la musica risuona con il pubblico non solo per il suo stile, ma anche per il messaggio che vi sta dietro.

"Penso che ora stiamo assistendo a questa sorta di desiderio di tornare alle radici della musica. E sapete che la musica regionale messicana è tutta una questione di autenticità", dice. "Si tratta di un legame con la terra. Parla della condizione dell'immigrato. Parla dei signori della droga... dell'immigrazione... E penso che sia un veicolo, una voce per il dolore, per le difficoltà, per la perdita, ma anche per l'amore e per la speranza".

I giovani latini vedono nella musica un modo per connettersi con le proprie radici

L'aumento della popolarità della musica in lingua spagnola arriva in un momento in cui molti giovani latini cercano di riconnettersi con le proprie radici.

"Molte persone vengono qui e dicono che i loro genitori hanno smesso di insegnare loro lo spagnolo perché volevano che i loro figli fossero completamente americani. E credo che per un po' questo patrimonio sia stato dimenticato", dice Cobo.

La musica in lingua spagnola è diventata un modo per le generazioni più giovani di connettersi con quel patrimonio, dice Cobo.

"C'è più orgoglio per la cultura", dice Cobo. "Così, anche se non parlano la lingua, continuano ad ascoltare la musica".

L'ingresso nella classifica di Billboard non è solo un indicatore della popolarità della musica. Secondo Westgate, aggiunge anche uno slancio importante alle traiettorie degli artisti. E visto il numero di canzoni spagnole entrate in classifica quest'anno, secondo Westgate è probabile che in futuro le classifiche siano ancora più ricche.

Ma secondo Westgate c'è ancora spazio per la crescita.

"Se guardiamo al prossimo decennio, la mia speranza è... che una maggiore collaborazione permetta di far emergere stili e generi ancora più nuovi", afferma.

Harmeet Kaur della CNN ha contribuito a questo servizio.

